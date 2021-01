Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saeid Khatibzadeh a affirmé que « les Saoudiens peuvent avoir un certain nombre de préoccupations et nous sommes prêts à discuter avec eux de toutes de ces préoccupations souvent non-fondées et illusoires ».

Et d’ajouter : « Téhéran a agi de manière responsable sur le plan régional et a même toléré certaines erreurs des pays de la région dont l’Arabie saoudite ».

Et de poursuivre : « les responsables saoudiens, déçus par leurs anciens alliés, réformeraient certaines de leurs politiques avec certains pays du golfe Persique , se rendant compte que la guerre et l’effusion de sang ne les aideraient plus, si cette révision politique est sérieuse et les Saoudiens avouent que la solution aux problèmes est la coopération régionale, le premier pays à les accueillir sera l’Iran ».

Commentant l’affaire du pétrolier sud-coréen saisi par l’Iran et la demande de la Corée du Sud à Qatar pour intervenir en tant que médiateur entre Téhéran et Séoul, M.Khatibzadeh a évoqué que « lors de la récente visite de la délégation sud-coréenne à Téhéran, nous leur avons demandé pourquoi voulaient-ils résoudre la question de la saisie du pétrolier de cette manière, alors qu’il s’agit d’une question juridique et technique? »

Soulignant que « la raison du saisie du pétrolier sud-coréen était la pollution de l’environnement maritime et ce sujet est très important pour tous les pays » soulignant que « cela s’est même produit ailleurs pour certains navires iraniens et tous les pays sont sensibles à ce sujet ».

« La médiation politique sur des questions techniques n’est pas acceptable pour nous, et nous l’avons également fait savoir aux Sud-Coréens », a insisté le porte-parole iranien.

Rejetant les allégations selon lesquelles le but de l’Iran de saisir le pétrolier sud-coréen était d’obliger ce pays à rembourser les fonds bloqués iraniens en Corée du Sud, M. Khatibzadeh a réitéré que « nous avons emprunté différentes voies pour débloquer cet argent et la visite du vice-ministre sud-coréen s’inscrivait dans ce cadre ».

Source: Farsnews