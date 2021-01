Les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont libéré, dimanche 24 janvier, les chaines montagneuses d’al-Matabeq, sur le front de Najrane (sud de l’Arabie) et repoussé plusieurs offensives des mercenaires de la coalition saoudienne contre cette zone.

Des images publiées par le média de guerre des forces yéménites montrent plusieurs mercenaires tués et deux blindés de la coalition incendiés.

La libération de ces chaines montagneuses requiert une importance, vu qu’elles surplombent la base militaire de Taibat al-Esm, à Jawf (nord du Yémen).

Sur le front ouest, les forces yéménites ont repoussé une tentative d’infiltration des mercenaires de la coalition saoudienne vers la région de His, à Hodeïda.

Cette attaque s’inscrit dans le cadre des violations répétées du cessez-le-feu, par les mercenaires à Hodeïda.

Manifestations contre les crimes US

Par ailleurs, des millions de Yéménites ont manifesté dans 14 provinces du pays contre les crimes US.

Les organisateurs ont affirmé que « l’agression et le blocus contre le Yémen sont menés, principalement, par les USA ». Ils ont imputé aux Etats Unis, les génocides et les crimes lancés par la coalition saoudienne à l’encontre du peuple yéménite, depuis mars 2015. Vu que les USA soutiennent politiquement et militairement la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Et de souligner : « la coalition d’agression contre le Yémen est une coalition de terroristes, de régimes et de groupuscules, soulignant qu’Al-Qaïda et Daesh combattent au Yémen sous la bannière des pays de la coalition ».

Ils ont en outre condamné le blacklistage US d’Ansarullah qui combat les forces d’invasion depuis 2015. Selon eux, « le véritable terrorisme est le blocus imposé par la coalition saoudo-US contre les ports et les aéroports yéménites ».

« Ce blacklistage n’empêchera pas le peuple yéménite de mener sa bataille sacrée face aux forces d’agression », affirmant que « l’ère de la tutelle étrangère sur le Yémen est révolue ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah