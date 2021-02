Lors de la 4ème journée de la Décade de l’aube, marquant les jours allant de l’arrivée dans le pays du fondateur de la Révolution islamique (Imam Khomeiny) de 1979 jusqu’à sa victoire, le premier site iranien de gestion et de supervision intelligente des petits aéronefs a été dévoilé en présence de responsables politiques et militaires, rapporte l’agence de presse Tasnim citant le service des relations publiques de l’armée de la RII.

« Sepehr » est le nom de ce premier site avancé et surtout indigène iranien de supervision intelligente des petits aéronefs qui vient d’être dévoilé, le mercredi 3 février, dans la zone de la DCA du Nord-Ouest, ajoute la source.

« Le site Sepehr est capable d’effectuer la gestion informationnelle et la supervision en temps réel de toutes sortes de petits aéronefs, que ce soit des ballons ou des planeurs, ou tout autre objet volant à travers tout le pays », a indiqué le sous-brigadier Azimi, commandant de la zone de la DCA du Nord-Ouest.

Dans le même temps, le centre d’opérations conjointes de la DCA du Nord-Ouest iranien a été inauguré, ce mercredi, en présence du général de brigade Rahimzadeh, commandant adjoint du quartier général de la défense antiaérienne Khatam ol-Anbiya.

Selon le général de brigade Rahimzadeh, l’entente et la solidarité entre les personnels de l’Armée et du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) sont aujourd’hui à leur plus haut niveau ; « si bien que nous sommes témoins à l’heure actuelle d’un ensemble organisé au sein de notre réseau unifié de DCA, afin de protéger le ciel de l’Iran islamique ».

Ailleurs dans son discours à la cérémonie de l’inauguration du centre d’opérations conjointes de la DCA (SOC selon le sigle anglais) du Nord-Ouest, le haut gradé militaire a commémoré la victoire il y a 42 ans de la Révolution islamique, ce qui a été obtenu selon lui grâce à trois importants facteurs, à savoir, le sage leadership, le peuple et l’islam.

« Dès le début, les ennemis malveillants de l’Iran islamique cherchaient à faire échouer la Révolution, par tentatives de coup d’État ou en incitant aux penchants séparatistes ; de nos jours aussi, ils essaient diverses formes d’attaques dont l’agression culturelle dans l’illusion de pouvoir saper l’ordre islamique », a ajouté le commandant adjoint du QG de DCA Khatam ol-Anbiya cité par l’agence de presse Tasnim.

Il a émis l’espoir que tous les plans funestes des ennemis tombent à l’eau, grâce à la vigilance et la vision profonde de la grande nation iranienne.

Le rapport ajoute que le SOC est un centre de commandement et d’opérations de défense antiaérienne chargé d’effectuer le commandement et le contrôle des opérations de DCA conjointes de l’Armée et du CGRI dans une région déterminée du pays.

Source: Avec PressTV