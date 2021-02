Le député et ex-ministre de l’Interieur libanais Nihad Al-Machnouk a indiqué lors d’une interview accordée à la chaine satellitaire américaine « Sky News » qu’ « Israël » était celui qui a bombardé le port de Beyrouth, comme en témoigne ce qu’a rapporté le site Internet israélien Haaretz qui a revendiqué l’attentat dés les premières minutes après l’explosion. »

Il a ajouté: « De même, l’ex-président des États-Unis , Donald Trump, a adopté l’opération dans un tweet, et quelques minutes plus tard, le tweet a disparu et le commentaire de Haaretz a disparu ».

Source: TAYYAR.ORG