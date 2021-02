Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, dimanche soir 21 février qu’il existait une « fenêtre d’opportunité » pour la levée des sanctions américaines contre l’Iran, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rohani.

« Nous souhaitons que la nouvelle administration américaine puisse renoncer aux sanctions unilatérales contre l’Iran. (…) Les déclarations récentes ont permis d’ouvrir à ce sujet une nouvelle fenêtre d’opportunité », a déclaré le président turc dans un communiqué.

Le chef de l’Etat turc a aussi affirmé que la réactivation du Plan d’action global commun (PAGC), l’accord nucléaire signé en 2015 par l’Iran et six grandes puissances (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), était « l’attitude la plus raisonnable » à adopter.

« La levée des sanctions est une demande légale et logique. (…) L’Iran reviendra à ses engagements (nucléaires) après la levée des sanctions. La stratégie de l’Iran, telle qu’elle a été annoncée à maintes reprises, sera d’agir en fonction des actions », a déclaré de son côté le président iranien dans un communiqué.

La Turquie a plusieurs fois appelé les Etats-Unis à revenir dans l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien et à mettre fin aux sanctions contre Téhéran.

La nouvelle administration démocrate de Joe Biden s’est déclarée prête à réengager les Etats-Unis dans l’accord, quitté en 2018 par Donald Trump, mais Washington et Téhéran attendent chacun de leur côté un premier pas de l’autre.

L’Iran s’est félicité dimanche des discussions à Téhéran avec le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à l’approche de la mise en application d’une loi qui limiterait les inspections des activités nucléaires en cas de maintien des sanctions américaines.

