Le ministère iranien de la Défense a annoncé que les forces armées iraniennes ont reçu 9 avions de combat et 10 autres de transport lourd, ainsi que plus 10 hélicoptères et des dizaines de moteurs sophistiqués fabriqués par l’Organisation des industries aérospatiales.

Au cours de la cérémonie de remise de ces équipements, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a déclaré que son pays « a pu vaincre les ennemis en améliorant les équipements de défense et de sécurité et en fabriquant des armes nationales pour les divers domaines de guerre ».

Plus tôt, le ministre iranien a souligné que son pays « défendra sa sécurité avec vigueur et ne permettra à aucun ennemi de l’attaquer ».

« Sans aucun doute, nous répliquerons fermement à toute menace contre l’Iran. Nos ennemis sont conscients de ce que nous pouvons bien faire », a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, l’adjoint pour la coordination du commandant en chef de l’armée iranienne, l’amiral Habibullah Sayyari, a affirmé que les capacités de défense de l’Iran « reposent sur des fondements scientifiques et des normes internationales ».

Le 10 février, la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution iranienne a déployé 3 missiles balistiques sur la place de la Liberté dans la capitale, Téhéran, à l’occasion du 42e anniversaire de la victoire de la révolution islamique iranienne.

Les missiles balistiques qui ont été montrés sont Zoulfiqar Basir, Dezful et Qiam.

Source: Médias