Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad al-Maliki va se rendre à La Haye pour rencontrer la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda.

Dans une interview à la télévision palestinienne, le porte-parole officiel de l’AP, M. al-Maliki a indiqué que les discussions porteront sur les aspects techniques de l’enquête de la CPI sur les crimes de guerre israéliens perpétrés en Cisjordanie et à Gaza, et sur la manière et le moment où les Palestiniens présenteront leur version.

« Nous sommes maintenant dans la phase d’évaluation des questions et de l’élaboration d’un plan d’action intégré, et de développement d’une stratégie complète sur la façon de travailler avec la cour », a ajouté M. al-Maliki, cité par les médias israéliens. Il a toutefois précisé qu’aucune date n’avait encore été fixée pour la visite.

Mercredi, Fatou Bensouda a annoncé avoir ouvert une enquête sur des crimes perpétrés dans les Territoires palestiniens, une initiative rejetée par ‘Israël’ mais saluée par les Palestiniens.