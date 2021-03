Le Hezbollah a salué la visite du pape François en Irak, pays qui a été soumis à des guerres multiples lancées par l’occupation américaine et le terrorisme de Daech.

« Le Hezbollah salue la visite du Pape François en Irak et ses résultats positifs, en particulier sa rencontre avec l’Ayatollah Sayed Ali Sistani », a écrit le Hezbollah dans un communiqué publié lundi 8 mars.

Et d’ajouter: Le Hezbollah « exprime son soutien à la position de l’Ayatollah Sistani qui a souligné la nécessité de réduire les souffrances, l’injustice, l’oppression, la pauvreté, les persécutions religieuses et intellectuelles, les guerres, les actes de violence dont souffrent les populations dans divers pays, notamment le peuple palestinien dans les territoires occupés ».

« Le Hezbollah rappelle « qu’au cours des deux dernières décennies, l’Irak a été soumis à de guerres multiples lancées par l’occupation américaine et le terrorisme wahhabite de Daech, qui forment les deux faces d’une même pièce contre l’Irak, son peuple et son unité nationale ».

Et d’espérer que : « cette visite sera l’occasion pour l’Irak de restaurer son rôle sur la scène internationale et régionale et de renforcer son unité nationale et son droit naturel à la souveraineté et à la stabilité ».

Le Hezbollah a enfin souligné « le rôle important que jouent les autorités spirituelles religieuses dans le monde pour faire face à l’agression, l’occupation et au terrorisme. Ainsi que leur dans la consolidation des valeurs d’harmonie et de coexistence aussi le droit des peuples à la résistance et à la légitime défense contre l’occupation et le soutien de leurs aspirations à la liberté et à la justice ».

Sources: AlManar + OLJ