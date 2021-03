« Le sabotage du porte-conteneurs « Iran Shahr-e-kord » en mer Méditerranée est une violation flagrante du droit international et du principe de la liberté maritime. Elle doit servir d’exemple à la « piraterie » que tous les États devraient s’opposer et l’empêcher », a déclaré ce lundi 15 mars le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Saiid Khatibzadeh a déclaré: « Lutter contre la piraterie est un devoir public que tous les pays du monde sont censés l’appliquer. Mais la République islamique d’Iran a mobilisé à plusieurs reprises ses ressources militaires pour lutter contre ce phénomène et a explicitement déclaré aux Nations Unies sa volonté de lutter contre la piraterie au large des côtes de la Somalie et du golfe d’Aden. On attend des autres pays du monde qu’ils coopèrent pour lutter contre ce phénomène inquiétant, quelle que soit la localisation géographique du pays qui porte le drapeau. »

Et de poursuivre: « Le régime sioniste, qui depuis longtemps a rejoint le rang des pirates, est soupçonné d’être derrière l’incident contre le navire cargo iranien Shahr-e-kord ».

« Il y a environ dix ans, le régime sioniste, en attaquant la Flottille de la liberté (transportant des militants internationaux et une aide humanitaire à Gaza) dans les eaux internationales de la Méditerranée, a ajouté une autre page à son épais livre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », a rappelé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Le 10 mars 2021, le porte-conteneurs baptisé « Iran Shahr-e-Kord », appartenant à la compagnie iranienne IRISL, faisait route entre l’Iran et l’Europe lorsque sa coque a été touchée par « un engin explosif », sans faire de victimes.

Source: Avec IRNA