La compagnie aérienne des Émirats arabes unis, Etihad Airways, a lancé une campagne promotionnelle à l’intention du public israélien intitulée avec pour slogan : « Volez vers plus de 100 destinations via Abu Dhabi », alors que Sanaa compte y imposer une zone d’exclusion aérienne en riposte au génocide israélien dans la bande de Gaza.

Des dizaines de compagnies maintiennent la suspension de leurs vols vers l’aéroport israélien Ben-Gourion à Tel Aviv depuis que les forces armées de Sanaa ont tiré un missile hypersonique qui s’est écrasé dans son enceinte, le 4 mai dernier.

Ce lundi, le PDG de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, Michael O’Leary, a laissé entendre que la compagnie pourrait complètement cesser ses activités vers Tel Aviv. Les vols sont actuellement suspendus jusqu’au début du mois de juin, a-t-il indiqué, selon les médias israéliens.

Depuis, Sanaa qui a mené plusieurs tirs de missiles en direction d’Israël dans l’intention d’y imposer une zone d’exclusion aérienne met en garde contre la reprise de ces vols, assurant poursuivre le ciblage de cet aéroport jusqu’à ce qu’Israël arrête sa guerre contre Gaza et suspende le blocus.

Dans une interview exclusive accordée à la chaine d’information libanaise Al-Mayadeen, une source yéménite de haut rang a conseillé aux compagnies aériennes qui tentaient de reprendre leurs vols vers l’aéroport Ben-Gourion de « changer de destination et d’écouter attentivement les avertissements de l’armée yéménite ».

Sous le couvert d’anonymat, ce responsable a rappelé la détermination de l’armée yéménite à « atteindre l’objectif d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’ennemi israélien, et pas seulement de l’aéroport Ben-Gourion ».

Il a souligné que la trajectoire des missiles et des drones yéménites ciblant l’aéroport Ben-Gourion et l’espace aérien de l’entité occupante est « une trajectoire constante, forte et croissante » et que « la violation continue de l’espace aérien de l’ennemi n’est pas un événement passager ».

Dimanche, le forces de Sanaa ont revendiqué « deux opérations militaires » qui ont visé l’aéroport israélien. L’armée d’occupation israélienne a assuré « avoir intercepté un missile avec difficulté ».

Sanaa impose aussi depuis un blocus du trafic maritime des navires israéliens ou liés à l’entité sioniste via la mer Rouge, également en soutien à Gaza.

Là aussi, Abou Dhabi a joué un rôle important pour le détourner, en établissant le « pont terrestre » avec l’entité sioniste qui a facilité la circulation des biens et des marchandises entre les deux parties sans passer par d’autres pays.

