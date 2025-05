Les dirigeants arabes se sont réunis dans la capitale irakienne, Bagdad, pour participer au 34e sommet de la Ligue arabe, dont le génocide des Palestiniens à Gaza devrait être l’un des principaux sujets de discussion.

Le sommet a débuté samedi sous la direction du président irakien Abdul Latif Rashid.

Les hauts diplomates des États arabes ont convenu que la guerre génocidaire continue des forces du régime israélien contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée serait au centre des débats lors du sommet.

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe s’étaient réunis plus tôt jeudi pour finaliser l’ordre du jour du sommet qui comprenait les principales questions concernant l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord.

La Ligue arabe a également invité le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, à assister au sommet international.

Le président russe Vladimir Poutine a également adressé ses salutations aux dirigeants arabes participant au sommet, leur rappelant que leur rencontre se tenait à un moment difficile dans la région.

« L’escalade du conflit israélo-palestinien, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils, a considérablement aggravé les tensions et aggravé de nombreux problèmes sociaux et économiques dans les pays voisins et dans tout le Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

« Le rôle de la Ligue arabe en tant que mécanisme efficace de dialogue et d’interaction multilatérale est particulièrement important dans cette situation », a-t-il ajouté.

Poutine a déclaré qu’il était convaincu que cette réunion contribuerait à renforcer la coopération multiforme et mutuellement bénéfique entre les pays et à explorer les moyens d’apporter la paix, la sécurité et la stabilité en Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord.

Le chef de l’ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat et permanent

S’exprimant lors du sommet, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a lancé un appel urgent à un « cessez-le-feu permanent et immédiat » à Gaza, suite à l’annonce par Israël d’une offensive intensifiée dans le territoire palestinien assiégé.

Guterres a exprimé sa profonde inquiétude face aux projets d’Israël d’étendre ses opérations terrestres pour occuper davantage de territoire à Gaza.

Il a également déclaré que les Nations Unies ne participeraient à aucune opération d’aide à Gaza qui ne respecterait pas le droit international et les normes humanitaires.

Le génocide de Gaza atteint « un niveau de laideur sans précédent dans l’histoire »

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a promis 40 millions de dollars pour la reconstruction à Gaza et au Liban, et a appelé à la création d’un fonds arabe pour soutenir les efforts de reconstruction.

Al-Sudani a condamné le génocide en cours à Gaza et a appelé à la fin du déplacement forcé des Palestiniens.

« Ce génocide a atteint un niveau de laideur sans précédent dans tous les conflits de l’histoire », a ajouté le Premier ministre.

« La Palestine saigne sous nos yeux »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également pris la parole lors du sommet, soulignant la situation humanitaire désastreuse à Gaza. « La Palestine saigne sous nos yeux. Ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie ne peut passer inaperçu », a-t-il déclaré.

Sánchez a déclaré qu’Israël violait le droit international et les principes humanitaires. La crise humanitaire à Gaza doit cesser « immédiatement et sans délai », a-t-il déclaré.

Le sommet de samedi intervient deux mois après que le régime de Tel-Aviv a mis fin à un cessez-le-feu conclu avec les responsables de Gaza et a repris ses attaques meurtrières à Gaza.

Le sommet de la Ligue arabe fait également suite à la tournée de quatre jours du président américain Donald Trump dans la région plus tôt dans la semaine.

Lors de la visite de Trump, l’Arabie saoudite a promis d’investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, et des projets majeurs ont été signés avec les Émirats arabes unis après qu’Abou Dhabi s’est engagé en mars à un accord-cadre d’investissement de 1 400 milliards de dollars sur 10 ans aux États-Unis. Le Qatar et les États-Unis ont convenu d’un « échange économique » de 1 200 milliards de dollars.

Source: Avec PressTV