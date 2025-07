Le président américain Donald Trump a annoncé une proposition de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza visant à mettre fin à la guerre génocidaire israélienne contre le territoire palestinien assiégé.

Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré : « Israël a accepté les conditions nécessaires à la finalisation d’un CESSEZ-LE-FEU de 60 jours.»

Il a indiqué que des représentants du Qatar et de l’Égypte remettraient la proposition au Hamas.

Appelant vivement à son acceptation, Trump a averti : « J’espère, pour le bien du Moyen-Orient, que le Hamas acceptera cet accord, car la situation ne s’améliorera pas ; un rejet ne fera qu’empirer.»

Le Hamas n’a pas encore commenté la proposition US. Le mouvement de résistance palestinien affirme que tout cessez-le-feu dépend de l’engagement d’Israël à mettre fin à la guerre, à se retirer complètement de Gaza et à autoriser un accès sans restriction à l’aide humanitaire.

Un précédent cessez-le-feu de deux mois a été rompu en mars après le refus d’Israël de mettre en œuvre la deuxième phase de l’accord.

Un haut responsable du Hamas a déclaré mardi que le mouvement de résistance palestinien était prêt et déterminé à entamer un nouveau cycle de négociations indirectes avec ‘Israël’, dans le but de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza et de parvenir à un cessez-le-feu permanent.

« Nous sommes prêts et déterminés à parvenir à un accord si les conditions nécessaires à la fin de la guerre sont clairement définies. Nous serons disposés à accepter toute proposition », a déclaré Taher al-Nunu.

Ces propos interviennent au lendemain de l’annonce par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, que Le Caire travaillait à un nouvel accord sur Gaza, prévoyant un cessez-le-feu de 60 jours en échange de la libération de certains prisonniers israéliens et de l’entrée rapide de l’aide humanitaire dans le territoire côtier assiégé.

« L’entêtement d’Israël empêche l’acheminement de l’aide à Gaza. Il est inacceptable de continuer à lier les acteurs humanitaires et militaires à Gaza », a-t-il fait remarquer.

La déclaration de Donald Trump survient alors que l’armée d’occupation israélienne a annoncé mardi avoir étendu son offensive contre la bande de Gaza, où ses atrocités ont fait 26 martyrs, selon les secours palestiniens, à quelques jours d’une rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump à Washington.

Des habitants de Gaza racontent que les bruits de tirs et d’explosions ne cessent quasiment plus ces derniers jours à travers le territoire palestinien, ravagé par près de 21 mois de guerre génocidaire israélienne.

Au moins 56 531 Palestiniens sont tombés en martyre, principalement des femmes et des enfants, et 133 642 autres blessés lors de l’offensive israélienne brutale contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et de son ancien ministre des Affaires militaires, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans la Bande de Gaza.

‘Israël’ est également poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de la guerre qu’il mène contre le territoire palestinien.