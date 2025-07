Le vainqueur à la primaire démocrate de New York, Zohran Mamdani, sera arrêté s’il ose s’opposer aux opérations des services d’immigration et des douanes (ICE), a menacé Donald Trump, mardi.

«Nous n’avons pas besoin d’un communiste dans ce pays, mais si nous en avons un, je vais m’occuper de le surveiller avec attention au nom de la nation», a déclaré le locataire de la Maison-Blanche, rapporte ABC News.

Mamdani avait soutenu qu’il «empêcherait les agents masqués de l’ICE d’expulser nos voisins» dans un discours de victoire à la suite de la primaire démocrate pour la mairie de New York.

Cela n’a pas plu au 47e président américain, qui a soulevé «que plusieurs personnes disent qu’il [Mamdani] est illégalement aux États-Unis. Idéalement, il deviendra moins qu’un communiste, mais pour le moment, il en est un. Il n’est pas socialiste», a ajouté Donald Trump.

Née en Ouganda, l’étoile montante de la nouvelle gauche américaine habite aux États-Unis depuis l’âge de 7 ans. Il a obtenu sa citoyenneté américaine en 2018.

«Je me suis déjà habitué au fait que le président parle de mon apparence, de ma voix, de mes origines et de qui je suis. En fin de compte, il veut détourner l’attention de ce pour quoi je me bats», a répondu M. Mamdani aux attaques de Donald Trump, en entrevue au média américain NBC.