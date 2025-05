Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés en marge de la finale de l’Eurovision, le samedi 17 mai 2025 dans la ville suisse de Bâle, pour dénoncer la participation d’Israël, en pleine guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

De brefs heurts ont opposé des manifestants pro-palestiniens et les forces de l’ordre, peu avant la performance de la chanteuse israélienne, rapporte l’AFP.

Selon l’agence suisse ATS Keystone, ils n’ont pas pris en compte l’itinéraire proposé par la police qui leur a expliqué qu’ils ne pouvaient pas traverser le centre-ville. Les forces de l’ordre ont utilisé du spray au poivre mais n’ont pas eu besoin de repousser les manifestants au canon à eau venu en renfort.

Portant de nombreux drapeaux palestiniens, les manifestants étaient regroupés derrière une grande bannière horizontale sur laquelle il était écrit : « United for Palestine » (Unis pour la Palestine) ainsi qu’un jeu de mot avec Eurovision : « Liberate your vision » avec un cœur à la place de la lettre v. (Libérez votre vision).

Ils ont brûlé un drapeau israélien et un drapeau américain. Sur une pancarte, on pouvait lire « Singing while Gaza burns » (Chantez pendant que Gaza brûle). Des fumigènes verts ont également éclaté.

La participation israélienne critiquée

La participation d’Israël a suscité critiques et protestations pendant toute la semaine de l’Eurovision, malgré l’intensification de la guerre menée par Israël à génocidaire israélienne contre Gaza, qui a déjà fait plus de 52.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants.

À Genève, plus de 2 500 personnes ont défilé samedi dans le centre-ville pour dénoncer la « machine génocidaire du gouvernement israélien », a rapporté l’agence suisse Keystone-ATS.

La performance de la chanteuse israélienne, Yuval Raphael, s’est déroulée normalement sur la scène high-tech de la Sankt-Jakobshalle malgré quelques sifflets.

Son interprétation avait été perturbée lors d’une répétition générale jeudi par « six personnes, dont une famille » qui ont agité « des drapeaux surdimensionnés et des sifflets », a indiqué dans un communiqué la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR).