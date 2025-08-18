L’envoyé spécial américain Tom Barrack et son adjoint, Morgan Ortagus, ont entamé, ce matin, leurs entretiens avec des responsables libanais après leur arrivée à Beyrouth dimanche soir.

La première de ces rencontres a eu lieu, ce matin, avec le président Joseph Aoun.

À l’issue de cet entretien, Barrack a déclaré : « J’ai félicité le président Aoun pour les mesures importantes prises. Je sais que beaucoup sont optimistes, et nous le sommes également quant à ce qui s’est passé au Conseil des ministres. »

Et de poursuivre: « La paix est proche, et dans les semaines à venir, nous constaterons des progrès dans de nombreux domaines, ce qui signifie une vie meilleure pour la population et pour nos voisins. À tout le moins, il y aura une feuille de route pour un dialogue avec tous les voisins.»

En réponse à une question sur le retrait israélien du Liban, Barrack a déclaré : « La prochaine étape nécessite une participation israélienne, et nous avons besoin d’un plan économique pour reconstruire toutes les régions, pas seulement le sud. »

« Quand on parle d’Israël, c’est simple, mais quand on parle de désarmer le Hezbollah, c’est dans l’intérêt des chiites », selon ses propres termes.

Pour sa part, la présidence libanaise a déclaré dans un communiqué à l’issue de cet entretien que « le président Aoun a insisté auprès de l’envoyé américain sur la nécessité pour les autres parties d’adhérer au contenu de la déclaration commune (document US). »

Et d’ajouter: « Le président Aoun a insisté auprès de Barrack sur la nécessité d’accélérer les démarches pour lancer les efforts de reconstruction dans les zones bombardées par Israël. »

Rappelons que le 5 août, à l’issue d’une réunion du cabinet consacrée à discuter le document US sur la question du monopole des armes, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a annoncé que l’armée libanaise a été chargée d’élaborer un plan avant la fin de l’année et de le soumettre au Conseil des ministres pour discussion au plus tard le 31 août.