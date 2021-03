Quelques jours après l’ouverture de l’ambassade du Kosovo à Jérusalem, la porte-parole de la diplomatie russe a répété la position de la Russie sur le statut de cette ville: elle devrait devenir la capitale de deux États indépendants, la Palestine et « Israël ».

«Dans ce contexte, nous voudrions réaffirmer la position de principe de la Russie sur Jérusalem; elle reste inchangée: la ville devrait devenir la capitale de deux États indépendants, la Palestine et « Israël », ouverte aux adeptes des trois religions monothéistes», a-t-elle insisté.

À cet égard, elle a fustigé l’ouverture le 14 mars de l’ambassade du Kosovo à Jérusalem, jugeant que cette initiative allait à l’encontre à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Onu.

Le statut de Jérusalem est l’une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien. En 1947, la résolution 181 de l’Assemblée générale de l’Onu a fixé un plan de partage de la Palestine en trois parties: un État juif, un État arabe, et Jérusalem-alQods comme une entité séparée et placée sous contrôle international spécial.

Source: Avec Sputnik