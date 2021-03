Plusieurs sondages réalisés à la sortie des urnes donnent le Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou, en tête des législatives et le créditent d’entre 31 et 33 mandats au parlement monocaméral, la Knesset. Vient ensuite Yesh Atid, créé par Yaïr Lapid.

D’après ces sondages des chaînes israéliennes, les troupes de M.Netanyahou ont obtenu entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset, suivies par le parti Yesh Atid («Il y a un futur») du centriste Yaïr Lapid crédité de 16 à 18 sièges.

Avec ses alliés de droite, Benjamin Netanyahu obtiendrait plus d’appuis pour former une coalition gouvernementale si Naftali Bennett, crédité de 7 à 8 sièges, le rejoint.

Ce dernier, à la tête du parti de droite radicale Yamina, est considéré comme le «faiseur de roi» de cette élection. Il n’a pas dit clairement s’il soutenait un gouvernement anti ou pro-Netanyahu, personnalité dont il partage l’idéologie mais critique la gestion.

Les résultats officiels partiels seront publiés dans la nuit et la commission électorale a indiqué qu’elle pourrait annoncer les résultats finaux vendredi, juste avant la Pâque juive qui débute samedi.

M.Netanyahu, inculpé de corruption dans une série d’affaires et dont le procès doit se poursuivre après les élections, jouait sa survie politique dans ce scrutin, le quatrième en deux ans.

Le parti centriste Bleu-Blanc de son ex-rival Benny Gantz, avec qui il était arrivé au coude-à-coude lors des trois derniers scrutins, est crédité de seulement sept à huit sièges.

M.Netanyahu avait mené sa campagne en mettant en avant la vaccination intense contre le Covid-19 ayant permis au gouvernement d’administrer deux doses à près de 50% de la population et rouvrir des secteurs de l’économie ces dernières semaines.

Les bureaux de vote pour les quatrièmes élections législatives en moins de deux ans ont fermé mardi soir en « Israël », conformément aux règles de la commission électorale.

Le scrutin, dans lequel le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou jouait sa survie, a enregistré un taux de participation de 60,9% à 20h00 (18h00 GMT), soit près de cinq points de pourcentage de moins par rapport aux élections de mars 2020 à la même heure, selon la commission.

Source: Sputnik