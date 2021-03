Le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Sanaa a accusé les Saoudiens d’avoir orienté leurs groupes terroristes, tels qu’Al-Qaïda et Daech, afin qu’ils posent des engins explosifs dans les lieux publics, les institutions de service et les routes.

Dans un communiqué, il a affirmé « avoir contrecarré tous les complots de l’offensive menée contre le Yémen, et être parvenu à établir la sécurité et la stabilité comme jamais le Yémen ne l’avaut connu depuis des décennies ».

« Nous avons découvert et contrecarré 302 plans de tentatives de sabotage terroristes pour lesquelles (les forces, ndlr) de l’agression avait mobilisé des agents et des cellules criminelles pour les exécuter dans plusieurs provinces », a-t-il précisé.

Selon lui, « 9709 éléments criminels appartenant à l’agression ont été saisis ».

Et d’ajouter : « Ce nombre comprend des éléments d’Al-Qaïda et de Daech qui reçoivent des instructions des pays de l’agression, ainsi que des agents chargés de surveillance, d’assassinats et de missions destinées à déposer des engins explosifs et autres. »

Le 6 mars, le Service yéménite de sécurité et de renseignement de Sanaa a révélé des informations importantes dans un rapport de renseignement sur Al-Qaïda et la structure organisationnelle de la soi-disant «Wilayat de Ma’rib», ainsi que des informations et les noms de plus de 100 dirigeants et agents qui lui appartiennent.

« Le gouvernorat de Ma’rib représentait la principale artère d’Al-Qaïda, ainsi que ceux qui étaient présents dans le gouvernorat d’Al-Bayda, en particulier la région de Qifah, avant qu’il ne soit nettoyé par l’armée et les comités yéménites » d’Ansarullah, avait-il souligné.

L’Arabie saoudite mène, depuis 2014, de concert avec les Emirats arabes unis une guerre meurtrière contre le Yémen, dans le cadre d’une coalition arabe, pour y instaurer leur suprématie et éliminer Ansarullah.

