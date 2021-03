Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a assuré ce mardi 30 mars que les ennemis n’envisagent pas à la guerre avec l’Iran qui est entièrement prêt à les vaincre militairement.

« La guerre militaire est définitivement sortie de l’imagination de l’ennemi qui ne l’envisage même plus dans ses rêves parce qu’il est pleinement conscient que nous sommes prêts à le vaincre », a dit le général Salami lors d’une cérémonie de commémoration des martyrs de la province de Yazd.

Selon lui, l’Iran ne se soucie guère des sanctions et n’a pas besoin de l’accord nucléaire.

« Il poursuit sa voie pour la construction », a-t-il souligné

L’Iran est « aujourd’hui une terre de fierté, de dignité, de force et de résistance, créatrice des surprises et de liberté, et une terre pour vaincre l’ennemi », a-t-il estimé.

Et d’ajouter : « l’Iran sera le cimetière des agresseurs et le terrain des défaites successives des ennemis. Et cela a été prouvé. Il s’est libéré de l’ennemi et nous vaincrons que l’embargo soit levé ou pas ».

Le général Salami a assuré « qu’il n’y aura pas de guerre et nous ne négocierions pas », des propos lancés par le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei.

C’est une vérité indéniable et une position réaliste et exacte, a-t-il commenté.

« Le peuple iranien sera libéré des pressions de sanctions injustes des ennemis de la révolution islamique, grâce à sa persévérance et à sa fermeté, et grâce aux instructions du chef de la révolution islamique, tout en suivant les objectifs et aspirations des martyrs », a-t-il déclaré, soulignant que le peuple iranien ne se soucie pas du maintien de l’embargo imposé par l’arrogance mondiale. «

Source: Médias