Le chef palestinien Marwan Barghouti, qui purge une peine de prison à perpétuité dans les geôles de l’occupation israéliennes, a annoncé sa décision de se présenter aux prochaines élections législatives palestiniennes, sur une liste indépendante du Fatah, ont révélé des sources palestiniennes, citées par la télévision israélienne i24.

Des sources proches de Marwan Barghouti ont indiqué qu’il devrait présenter sa liste électorale à la Commission électorale centrale palestinienne (CEC) dès mercredi 31 mars.

« Barghouti a informé sa famille et ses amis de son intention de former sa propre liste pour les élections législatives », ont déclaré les sources à plusieurs médias arabes et palestiniens.

D’autres sources, cependant, ont déclaré que M. Barghouti n’a pas encore pris de décision définitive concernant sa participation aux élections.

Un sondage publié récemment par le Palestinian Center for Policy and Survey Research a révélé que si M. Barghouti présente sa propre liste, celle-ci obtiendrait 28% des voix, contre 22% pour la liste officielle du Fatah.

Le sondage a également montré que M. Barghouti battrait M. Abbas dans une élection présidentielle.