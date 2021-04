Le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II de Jordanie, accusé d’avoir comploté contre son demi-frère le roi de Jordanie Abdallah II, a affirmé qu’il n’obéirait pas aux ordres, dans un enregistrement audio diffusé dans la nuit de dimanche à lundi 5 avril sur Twitter.

« C’est sûr que je n’obéirai pas (aux ordres du chef d’état-major, le général Youssef Huneiti) quand il me dit que je ne suis pas autorisé à sortir, à tweeter, à communiquer avec les gens et que je suis seulement autorisé à voir ma famille », dit-il dans cet enregistrement où il s’adresse par téléphone à un interlocuteur.

Par ailleurs, l’agence jordanienne Ammon News et plusieures médias israéliens ont rapporté dimanche soir que les forces de sécurité avaient découvert un lien entre un Israélien, ex-agent du Mossad, vivant en Europe et l’épouse du prince Hamza Ben Hussein.

Selon le rapport cité par les médias israéliens, « l’homme, qui est un ami du prince, aurait proposé de faire voyager l’épouse du prince hors du pays à bord d’un avion privé, » avant la tentative de coup d’Etat présumée.

« Pendant le week-end, le prince Hamza m’a raconté ce qui s’est passé en Jordanie et j’ai proposé qu’il envoie sa femme et ses enfants à l’abri chez moi », a déclaré l’ex-agent du Mossad, Roy Shaposhnik, à un journaliste israélien.

Dans ce contexte, le site israélien Walla, proche des services de renseignements, a déclaré que Shaposhnik était conseiller de l’ancien Premier ministre Ehud Olmert pour les affaires du Néguev et de la Galilée.

Et d’ajouter : » Shaposhnik a admis avoir suggéré au prince Hamza, samedi matin, d’envoyer un avion pour transporter son épouse et ses enfants en Allemagne, où il réside, avant que la communication entre eux ne soit interrompue ».

Pour sa part, le journal israélien Yediot Aharonot, citant de hautes sources en Jordanie, a confirmé que l’Arabie saoudite et l’un des émirats du Golfe « sont impliqués, en coulisse, dans la tentative de coup d’État en Jordanie ».

Quelques heures plus tôt, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, avait déclaré que le prince avait été en contact avec « des étrangers ».

Le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II de Jordanie et fils de la reine Noor, a tenté de déstabiliser le royaume et de porter atteinte à la sécurité du pays, a affirmé dimanche le vice-Premier ministre, tout en annonçant une quinzaine d’arrestations, dont des personnes ayant occupé des postes à responsabilité.

Hamza Ben Hussein et les autres suspects ont collaboré avec une puissance étrangère pour « porter atteinte à la sécurité » de la Jordanie, a indiqué plus tôt le vice-premier ministre, Aymane Safadi.

« Les services de sécurité ont suivi durant une longue période les activités et les mouvements du prince Hamza ben Hussein, de Cherif Hassan ben Zaid et de Bassem Awadallah et d’autres personnes visant la sécurité et la stabilité de la patrie », a-t-il indiqué.