L’émirat de Dubaï a annoncé mardi l’expulsion prochaine d’un groupe de personnes, sans en préciser le nombre, qui vont être expulsées après avoir été arrêtées pour «débauche en public» à la suite d’une séance de photos et de vidéos offensantes.

Des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux la semaine dernière, montrant au moins dix-huit étrangères posant de manière offensante dans un appartement du quartier de la marina de Dubaï.

«Le bureau du procureur a achevé son enquête sur la récente publication de photos d’une séance qui enfreint la législation des Émirats arabes unis», a tweeté le service de communication de Dubaï, l’un des sept émirats composant cette fédération.

«Les personnes impliquées seront expulsées des Émirats arabes unis. Aucun autre commentaire ne sera effectué concernant cette affaire», a ajouté cette source, sans préciser de nationalité ni le calendrier des expulsions.

La police de Dubaï avait indiqué samedi dans un communiqué qu’un groupe de personnes apparaissant dans une «vidéo indécente» diffusée sur internet avaient été arrêtées. Elle avait prévenu que ce genre de comportement était «inacceptable» et qu’il ne représentait pas «les valeurs ni l’éthique de la société émiratie».

90% des habitants sont étrangers

Plus de 90% des habitants de cet émirat connu pour ses îles artificielles notamment en forme de palmier, ses hôtels de luxe et ses fêtes somptueuses, sont des étrangers. Les Émirats arabes unis sont considérés comme l’une des nations du Golfe les plus permissives mais «tout élément pouvant porter atteinte à la morale publique» est illégale.

Source: Avec AFP