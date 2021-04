Les forces armées yéménites ont mené, ce lundi 12 avril, une opération d’envergure contre des cibles vitales à l’intérieur de l’Arabie, et ce en riposte à la poursuite de l’agression et du blocus saoudiens contre le Yémen.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a affirmé que « l’opération de 30 Chaaban a été menée à l’aide de 15 drones et de deuxs missiles balistiques ».

Le général Sarii a précisé que « dix drones de type Sammad-3 ont visé les raffineries du géant pétrolier d’Aramco dans les régions de Djeddah (ouest) et de Joubeil (Est). D’autres cibles militaires sensibles, dans les régions de Khamis Mcheit et Jizane au sud de l’Arabie ont également été attaquées par cinq drones de type Qasif-2K et deux missiles balistiques Badr-1 ».

« L’opération qui a débuté dimanche soir s’est achevée ce lundi matin. Elle a atteint ses objectifs avec précision », a ajouté M.Sarii.

Et de rappeler : « Les forces armées yéménites intensifieront leurs opérations tant que l’Arabie n’ait pas mis fin à son agression et son blocus contre notre pays ».

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar