Le rapport du Contrôleur d’Etat israélien qui supervise le travail de l’establishment sécuritaire israélien, publié le lundi 12 avril un avertissement dans lequel il a mis en garde qu’Israël n’est pas prêt à faire face à la menace des petits drones, a rapporté le site web de la télévision libanais d’informations al-Mayadeen Tv.

« Les mesures concernant la protection des installations de sécurité contre les petites drones (…) n’ont pas été mises en œuvre comme requis », a constaté le rapport qui considère que les petits drones « constituent une menace pour la sécurité en raison du risque de dommages qu’ils peuvent causer aux installations de sécurité et aux bases de l’armée israélienne ». Selon lui, ils constituent également « une menace civile pouvant constituer une perturbation dans l’espace aérien civil ».

Et le rapport de poursuivre : « L’armée israélienne a été équipée de systèmes anti-drones pour moins d’un quart du montant requis pour protéger les camps et les installations de l’armée israélienne, par rapport aux besoins présentés dans la Division des opérations ».

Le contrôleur de l’Etat appréhende par conséquent qu’en cas de menace de la part d’un petit drone contre un camp ou une installation de l’armée israélienne, « le personnel de sécurité ne serait pas en mesure de protéger convenablement les lieux ».

« Malgré l’existence d’un plan de « solutions technologiques à la menace des drones », il n’a pas été présenté à toutes les parties comme le dicte le rapport comme réponse de protection à la menace… le service de la sécurité publique et la police ont choisi de s’équiper eux-mêmes avec des moyens de défense indépendants, et non selon les recommandations de l’équipe de défense pour menacer des drones », a déploré aussi le contrôleur d’Etat israélien.

Source: Médias