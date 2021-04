L’ Ayatollah Ali Khamenei a qualifié les propositions américaines d' »offensantes » et qui « ne méritent pas d’être prises en considération » a rapporté la chaine satellitaire alMayadeen.

Son éminence a ajouté: » Détrompez-vous! Les États-Unis ne négocient pas pour accepter ce qui est juste et logique. Ils négocient pour imposer l’injuste! Veillez à ce que les négociations ne traînent en longueur ».

Et de poursuivre : » C’est pourquoi, lors de certaines réunions privées avec nos partenaires européens, ces derniers ont avoué que l’Iran avait raison, mais qu’ils dépendaient trop des USA pour pouvoir adopter une position indépendante et juste « .

S’adressant aux responsables de la politique étrangère, son éminence a rappelé : » Nous avons annoncé déjà la politique de l’Iran. Je l’ai dit aux responsables politiques lors de nos rencontres, je l’ai écrit dans mes lettres et je l’ai annoncé lors de mes discours. Les responsables de la politique étrangère croient que le moment est arrivé pour procéder à appliquer cette politique par la voie du dialogue. Je ne suis pas contre leur avis, mais je leur préviens que les négociations ne doivent pas traîner en longueur. Il ne faut par permettre aux autres parties de faire durer les pourparlers, car cela serait préjudiciable pour notre pays « .

Et de souligner : » les Américains doivent à tout prix lever les sanctions, afin que nous aussi, puissions remplir nos devoirs et aprés s’être assuré que les sanctions ont bel et bien étaient levées ».

Des négociations sont en cours à Vienne entre les parties de l’accord nucléaire iranien pour discuter d’une formule qui garantirait le retour de Washington à cet accord .

Téhéran avait informé l’Agence internationale de l’énergie atomique, mardi, qu’il avait commencé à enrichir l’uranium à 60%, et qu’il placerait 1 000 centrifugeuses dans l’installation Natanz, attaquée il y a quelques jours.

Les puissances européennes (Allemagne, France, Grande-Bretagne) ont qualifié ce développement iranien de « dangereux », car la production d’uranium hautement enrichi est « une étape importante dans la production d’une arme nucléaire », considérant que « l’Iran n’a pas besoin d’un tel taux d’enrichissement « .

Ce mercredi, le président iranien Hassan Rohani a confirmé que « l’acte de sabotage qui a visé l’installation de Natanz était un complot afind’ affaiblir la position de son pays dans les pourparlers de Vienne », indiquant que « Téhéran est prêt à baissé l’enrichissement de 60% à 20%, dans le cas où les sanctions contre l’Iran seront levées ».

Source: Traduit d'AlMayadeen