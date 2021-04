C’est la directrice du Service national de renseignement, Avril Haines, qui a reconnu la supériorité scientifique de la Chine sur les États-Unis l’expliquant par « sa stratégie unique d’intégration des développements scientifiques entre les secteurs militaire et civil, et l’utilisation de leurs fruits dans de nouvelles recherches pour réaliser ses objectifs nationaux les plus éloignés ».

Selon le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, Mme Haines a fait part de sa conclusion lors d’une session des chefs d’un certain nombre d’agences de renseignement devant les comités compétents du Congrès américain, réunis pour déterminer l’étendue de la communication de la Chine au sein de la communauté américaine.

D’autant plus que Washington « n’a pas de mesures et de mécanismes pour freiner l’investissement de la Chine dans le secteur technologique à travers son comité des investissements étrangers aux États-Unis », a-t-elle fait remarquer.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a pour sa part informé les comités compétents que l’intensification des efforts d’enquête sur les différentes activités économiques de la Chine aux États-Unis, a accusé « une augmentation de 1 300 fois ces dernières années, et il y a plus de 2 000 dossiers d’enquête actuellement ouverts » les concernant.

Wray a ajouté que les enquêtes « dans le seul domaine de l’espionnage économique atteignent en moyenne l’ouverture d’une enquête toutes les 10 heures par jour, ce qui inclut le harcèlement dissimulé d’éléments chinois résidant sur le sol américain, dans une opération complexe appelée « chasse au renard » qui a donné lieu à un certain nombre d’accusations au cours du mois d’octobre dernier. »

