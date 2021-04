Les radars russes au-dessus du Pacifique ont repéré, ce vendredi le 16 avril, une cible aérienne s’approchant de la frontière, un MiG-31 a alors été envoyé depuis la région du kraï du Kamtchatka pour l’accompagner.

«Son équipage a identifié la cible comme un avion de reconnaissance RC-135 appartenant à l’United States Air Force».

Intercepté par le MiG-31, l’avion américain a changé de direction et s’est éloigné.

Le ministère russe de la Défense a souligné que la frontière n’avait pas été violée.

Appel à la désescalade

Cet incident se déroule cinq jours après un autre fait similaire, également au-dessus du Pacifique, mais aussi un jour après que Joe Biden a appelé à la désescalade dans les tensions entre les deux pays.

«Les États-Unis ne cherchent pas à lancer un cycle d’escalades et de conflits avec la Russie. Nous souhaitons une relation stable et prévisible», a déclaré Biden le 15 avril tout en poursuivant: «Il est maintenant temps de désescalader. La voie à suivre consiste en un dialogue réfléchi et un processus diplomatique. Les États-Unis sont prêts à avancer de manière constructive».

Ces annonces ont suivi l’introduction de nouvelles sanctions financières antirusses en réponse à de supposées cyberattaques et ingérences dans l’élection présidentielle de 2020 que Washington impute à Moscou.

«Si la Russie continue à s’ingérer dans notre démocratie, je suis prêt à prendre de nouvelles mesures pour y répondre. Il en est de ma responsabilité en tant que Président américain», a-t-il par ailleurs souligné.

Source: Avec Sputnik