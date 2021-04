Le député du bloc de Fidélité à la Résistance, Ibrahim Moussaoui, a accusé samedi 17 avril le secrétaire d’État adjoint américain pour les Affaires politiques, David Hale, d’avoir proféré « des calomnies » sur le Hezbollah, lors de sa tournée auprès des responsables libanais il y a deux jours.

En visite à Beyrouth de mardi à jeudi, David Hale avait prévenu que « ceux qui continuent de mettre des bâtons dans les roues des réformes mettent en péril leur relation avec les États-Unis et leurs partenaires, et risquent d’être soumis à des mesures punitives ».

Il a cité nommément le Hezbollah et « ses armes dangereuses, ses activités de contrebande et autres actions corrompues et illicites » qui selon ses allégations « sapent les institutions de l’État et privent les Libanais de leur capacité à construire un pays prospère ».

Il avait également accusé l’Iran de « financer la distorsion de la vie politique libanaise ».

Le député Moussaoui a réagi à ces propos et accusé David Hale de réitérer « des calomnies » et d’être plein de « ressenti à cause de la réussite du Hezbollah à construire une force de dissuasion, de défense et de libération qui protège le Liban et sa souveraineté ».

« Nous sommes habitués (…) aux responsables américains qui, à chaque fois qu’ils manquent d’arguments et de logique, ont recours à des accusations sans fondement qui ne trompent plus personne », a poursuivi le député Moussaoui dans un communiqué.

Il a affirmé que « l’administration américaine dépense des centaines de millions de dollars pour déformer l’image du Hezbollah, en vain ».

Il a aussi dénoncé « l’ampleur de l’ingérence scandaleuse et condamnable des États-Unis dans les affaires libanaises », son « projet colonial dans la région, au Liban et dans le monde, ainsi que ses liens avec l’entité sioniste ».

Source: Avec OLJ