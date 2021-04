Le général Mohamad Reza Falehzadeh a été désigné à la succession du général Mohamad Hijazi comme vice-commandant de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran.

Avant sa nouvelle nomination, M. Falehzadeh occupait le poste de coordinateur assistant au commandant de la force al-Qods.

Agé de 59 ans, et originaire de la ville de Yazd au centre de l’Iran, il avait participé à la guerre imposée Irak-Iran entre 1980 et 1988. Il a été commandant de la brigade al-Mahdi 33 et celle d’al-Fajr 19, puis a été commandant du CGRI dans les provinces de Yazd, Isfahan et Fars.

il a aussi dirigé l’institution économique connue sous l’appellation Siège de Karbala pour la reconstruction.

Le général Hijazi a succombé à une crise cardiaque le dimanche 18 avril.

En réponse aux voix israéliennes qui se sont réjouies de son décès, le chef des gardiens de la révolution le général Hussein Salami a dit : « votre joie sera de courte durée et la fin de votre entité sera imminente aux mains du peuple palestinien qui a été expulsé de sa patrie ».

« La résistance contre l’occupation se poursuivra et sa flamme ne s’éteindra jamais », a-t-il ajouté.

