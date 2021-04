Le commandant de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne, le général Ismaïl Qaani, a déclaré que « le chemin du général martyr Hejazi dans le domaine de la Résistance se poursuivra ».

Il a affirmé que le général Hejazi avait été l’un des combattants les plus éminents, avant la Révolution, contre le régime tyrannique de l’ennemi sur les champs de bataille et qu’il avait été présent dans divers domaines pendant la Révolution et les huit années de la Défense sacrée. Et d’ajouter: « En tant que commandant des Forces de la Résistance du Basij, il a dirigé cette Force pendant 10 ans, cette force qui est l’épine dorsale de la Révolution islamique ».

Le général Qaani a poursuivi : « La portée des activités et des réalisations du martyr Hejazi est à tel point que les dirigeants de la Résistance de Sayed Hassan Nasrallah à Haniyeh (chef du Hamas) et d’autres dirigeants ont envoyé des messages de condoléances au Guide suprême de la Révolution. Le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei dans son message aussi a qualifié le général Hejazi d’un combattant avec un esprit dynamique et ayant eu une foi qui est restée tout au long de sa vie intacte ».

C’est dans ce contexte que le général Mohammad Ismaïl Kowsari, ancien commandant du Quartier général Sarallah qui enseigne actuellement en tant que professeur à l’Université Imam Hussein a lui aussi affirmé : « le général Hejazi a rendu d’immenses services pendant environ 8 à 9 ans au Front de la Résistance, en particulier au Hezbollah et au Hamas. Il menait la coordination entre la Force Qods du CGRI et l’état-major général du Corps des gardiens de la Révolution islamique et l’état-major général des forces armées ; ce qui a ouvert la voie à de nombreux succès au sein du Front de la Résistance ».

Le général Hejazi est décédé, dimanche 18 avril, suite à un problème cardiaque dû aux effets des armes chimiques utilisées pendant la guerre de Saddam contre l’Iran dans les années 1980.

Source: Avec PressTV