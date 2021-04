Au lendemain des violences israéliennes contre les fidèles palestiniens dans la ville de Jérusalem AlQuds occupée, plus de 36 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur les colonies de l’occupation, dans la nuit de vendredi à samedi 24 avril, dont 4 seulement ont été interceptées par le système aérien Dôme de fer.

Peu avant minuit, trois roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, territoire palestinien sous contrôle du Hamas et sous blocus israélien, vers le sud des territoires occupés, a indiqué l’armée d’occupation israélienne.

A partir de 22h59 (19h59 GMT) vendredi soir, les sirènes d’alerte à la roquette n’ont cessé de retentir dans le sud des territoires occupés, notamment à Kfar Aza, Mefalsim, Nahal Oz, Netiv HaAsara, Alumim, Be’eri, Kfar Maimon et Mivtachim.

Peu après minuit, des chars israéliens ont bombardé la bande de Gaza. L’armée d’occupation a prétendu avoir ciblé des positions du Hamas.

En riposte, les brigades du martyr Abou Ali, branche armée du Front populaire de libération de la Palestine, ont revendiqué les tirs de nouvelles salves de roquettes depuis Gaza vers les colonies d’occupation.

Les brigades Abou Ali ont affirmé, dans un communiqué « avoir tiré des roquettes sur les colonies de l’enveloppe de Gaza en réponse aux crimes continus de l’occupation et aux bombardements de Gaza dans la soirée ».

Et d’ajouter : « Nous avons déjà prévenu l’occupation qu’il paiera le prix de chaque escalade contre notre peuple ».

Ces tirs de roquettes, les plus nombreux en une nuit depuis au moins le début de l’année, interviennent au lendemain d’agressions israéliennes contre des fidèles Palestiniens interdits, depuis le début du mois béni de Ramadan, d’accomplir les prières dans la mosquée sainte d’AlAqsa.

Des accrochages ont éclaté le 23 avril au soir aux abords de la Vieille Ville d’AlQuds au lendemain d’une nuit de manifestations impliquant des colons extrémistes, appuyés par les forces d’occupation, scandant «Mort aux arabes» et « brûlez les Arabes ». Des sources palestiniennes ont fait état de plus de 120 blessés parmi les Jérusalémites.

L’ennemi ouvre les portes de l’enfer sur lui

Pour leur part, les factions de la résistance palestinienne ont affirmé vendredi soir que « l’ennemi ouvre les portes de l’enfer sur lui-même s’il continue à profaner notre (mosquée d’al) Aqsa et à agresser notre peuple ».

« Nous suivons de près ce qui se passe à Jérusalem AlQuds et dans la mosquée bénie d’AlAqsa. Et nous ne resterons pas les bras croisés face à la poursuite de l’agression sioniste barbare contre notre peuple à AlQuds. La résistance restera présente au cœur de la bataille d’AlQuds et d’AlAqsa, quelles que soient les circonstances », ont assuré les factions de la résistance palestinienne.

La branche armée du Hamas avait également apporté, jeudi 22 avril, son soutien aux Palestiniens jérusalémites, en forme de mise en garde à l’entité sioniste.

«Nous disons aux jeunes et à notre peuple à AlQuds: nous avons entendu les échos de vos cris bénis et de vos affrontements héroïques. Sachez que derrière vous se tient une résistance solide et prête (à en découdre)», a prévenu dans un communiqué la branche armée du Hamas.

Et d’ajouter: «L’étincelle que vous allumez aujourd’hui sera la mèche de l’explosion à venir face à l’ennemi».

Source: Divers