« Les forces du CGRI et l’armée surveillent et contrôlent de près tout agissement de l’ennemi et des navires dans les eaux du golfe Persique », a déclaré le commandant de la marine du CGRI.

Lors de la Conférence nationale sur le golfe Persique et les côtes du Makran, l’amiral Alireza Tangsiri, a déclaré: « Aujourd’hui, conformément à la loi sur le contrôle des navigations dans le détroit d’Hormuz, tout navire qui entre dans le golfe Persique est surveillé et devrait déclarer son identité à la marine iranienne. »

Évoquant l’importance et le rôle de premier plan de l’Iran dans la région géopolitique et stratégique du golfe Persique et de Makran, l’amiral Tangsiri a affirmé que: « La présence de la République islamique d’Iran dans cette région ne se limite pas au domaine militaire, mais il s’agit d’une présence stratégique à l’échelle nationale et internationale qui comprend divers secteurs y compris économiques, politiques et même culturels. »

« Le golfe Persique est le fondement du développement économique et de la prospérité des pays asiatiques et européens et se considère comme un axe important et stratégique du transport maritime, aérien et commercial entre différents pays », a-t-il poursuivi sans manquer de préciser que : « L’importance du golfe Persique ne provient pas seulement de l’existence de mines, des réserves de pétrole, de gaz ayant été découverts au cours de ces dernières années, pour mieux s’en rendre compte, il faut remonter dans le temps et évoquer l’année 1508 apr. J.-C., l’époque où les colonisateurs britanniques se livraient au commerce dans cette région. »

«Actuellement, plus de 62% de 730 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées, 40% des ressources mondiales de gaz équivalant à 70 billions de réserves de gaz naturel sont disponibles dans cette région, ce qui a doublé son importance stratégique et son rôle», a fait noter l’amiral Tangsiri.

« Cette position importante et stratégique du golfe Persique a conduit à certains défis régionaux, y compris la concurrence féroce dans le domaine des ventes d’armes militaires dans la région », a-t-il regretté.

Et de conclure : « Les mauvaises politiques de certains pays du golfe Persique ont conduit à la formation d’une sorte de marché de vente et de commerce d’armes entre les pays transrégionaux et occidentaux dans le golfe Persique dont la position sera contestée à l’avenir. »

Source: Avec AFP