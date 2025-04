La Maison Blanche envisage sérieusement une proposition iranienne de tenir des négociations nucléaires indirectes, a rapporté le site américain Axios.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il «préfère parvenir à un accord», avertissant que sans accord, «il y aura des bombardements», a précisé le site web selon lequel Trump « a donné à l’Iran un délai de deux mois pour parvenir à un accord, mais on ne sait pas si et quand ce délai a déjà commencé ».

Axios a noté que la Maison Blanche est toujours engagée dans un débat interne entre ceux qui croient qu’un accord est possible et ceux qui considèrent les pourparlers comme une « perte de temps » et soutiennent les frappes sur les installations nucléaires iraniennes.

Mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran ne cherchera jamais à posséder, produire ou acquérir une arme nucléaire en aucune circonstance.

Dans un message publié sur la plateforme X, il a déclaré que le président américain Donald Trump pourrait ne pas être impressionné par l’accord nucléaire, qui est resté en vigueur depuis sa conclusion en 2015, malgré le retrait des États-Unis il y a sept ans.

Le 27 mars, l’Iran a livré une réponse officielle à la lettre de Trump concernant le programme nucléaire via le Sultanat d’Oman. Selon Abbas Araghchi, cette réponse comprenait une lettre expliquant « le point de vue de Téhéran sur la situation actuelle et le message complet de Trump ». Assurant que « la politique de l’Iran reste d’éviter les négociations directes dans des conditions de pression extrême et de menaces militaires », il a souligné que les négociations indirectes entre Téhéran et Washington, « comme elles ont existé dans le passé », pourraient se poursuivre.