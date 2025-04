L’offensive israélienne meurtrière à laquelle participent les forces d’occupation et les milices de colons contre le nord de la Cisjordanie occupée se poursuit depuis plus de deux mois pendant lesquels des centaines de maisons ont été détruites et des milliers de Palestiniens ont été contraints au déplacement.

Ce mercredi, la ville de Naplouse a été le théâtre d’une énième incursion où les forces d’occupations ont attaqué la maison de la famille al-Khamache et tué leur fils (33 ans).

Dans le village Douma au sud-est de Naplouse, quelque 300 colons ont attaqué mardi des maisons, et mis le feu à deux fermes de bétails et 5 véhicules. Armés, ils ont blessé 3 palestiniens.

Tulkarem

Selon l’agence Wafa, les troupes militaires israéliennes poursuivent leur offensive pour le 66 -ème jour consécutif contre la ville de Tulkarem et ses deux camps au nord-ouest de la Cisjordanie. Elles ont tiré aujourd’hui des grenades lacrymogènes et sonores sur plusieurs Palestiniens dans le centre de la ville.

L’agence palestinienne a rappelé que l’offensive israélienne se poursuit aussi contre le camp de Nour Shams pour le 53e jour, dans un contexte d’escalade sur le terrain, notamment des renforts militaires, des raids dans les maisons et des détentions. L’agression en cours a causé la mort de 13 Palestiniens, dont un enfant et deux femmes, et de nombreux autres auraient été blessés ou détenus.

Plus de 4 000 familles ont été contraints de quitter les deux camps où 396 maisons ont été détruites totalement et 2.573 partiellement, d’après Wafa.

Jénine

Toujours dans le nord de la Cisjordanie, l’armée d’occupation israélienne poursuit son agression pour le 71e jour consécutif contre la ville de Jénine et son camp qui abritent 360 000 personnes et y impose un siège strict.

Sa municipalité a déclaré que son camp était devenu « inhabitable » après la destruction d’environ 600 maisons. Le comité des médias du camp de Jénine a quant à lui rapporté que 3.250 logements détruits partiellement du camp sont aussi devenus inhabitables.

L’armée d’occupation a déployé dans le camp des renforts militaires, escortés de bulldozers, pour y élargir ou construire de routes. Les Israéliens continuent également de tirer à balles réelles dans les environs du camp, pendant que des drones survolent sans cesse la zone.

Le nombre de personnes déplacées du camp a atteint les 21.000, ils sont répartis entre la ville de Jénine et les villages du gouvernorat.

Au sud

Au sud de la Cisjordanie, les forces d’occupation ont arrêté 7 palestiniens dans le gouvernorat d’al-Khalil après avoir perquisitionné leurs maisons.

A Bethléem, elles ont aussi arrêté un nombre indéterminé de Palestiniens.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée d’occupation israélienne a tué en Cisjordanie occupée 940 palestiniens et blessé 7.000 autres, d’après les chiffres officiels.

28 nouvelles colonies

Hier, le ministre israélien sortant des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré qu’il avait visité les colonies de Cisjordanie aux côtés du ministre de la Défense Israel Katz et d’un grand nombre d’officiers de l’armée. Il s’est targué que le gouvernement a reconnu 28 nouvelles colonies en Cisjordanie depuis sa formation.

Smotrich a souligné que les colons ne sont pas des citoyens de seconde zone et le gouvernement insistera sur le fait qu’ils ont droit à la sécurité comme tous les citoyens israéliens.

À la fin de son long message, il a affirmé : « La Judée et la Samarie (la Cisjordanie) sont le berceau de notre patrie, la terre de la Bible, et nous sommes là pour rester. »

Source: Divers