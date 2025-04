Les forces armées yéménites ont revendiqué une nouvelle opération contre les États-Unis, ciblant le porte-avions USS Harry S. Truman en mer Rouge pour la troisième fois en 24 heures.

Dans un communiqué publié le mardi 1er avril, les forces armées yéménites ont déclaré qu’en représailles à l’agression américaine contre leur pays, « les forces navales, les forces de missiles et l’armée de l’air ont visé des navires de guerre ennemis en mer Rouge, dont le porte-avions américain USS Harry S. Truman, en utilisant plusieurs missiles de croisière et drones ».

« L’opération est en cours au moment de la publication de ce communiqué, marquant la troisième opération de ce type au cours des dernières 24 heures », ont ajouté les forces armées yéménites.

Et d’ajouter : « Nos opérations militaires contre l’ennemi américain se poursuivront, ciblant leurs navires de guerre dans la zone opérationnelle déclarée avec une intensité croissante, si Dieu le veut ».

De même, les forces armées ont déclaré que le Yémen s’engageait à continuer ses opérations contre ‘Israël’ en empêchant la circulation de ses navires en mer Rouge et en mer d’Oman et en ciblant ses installations militaires et stratégiques.

Comme l’a indiqué le communiqué, ces opérations militaires « ont pour objectif de faire pression sur le régime israélien pour qu’il mette fin au génocide du peuple palestinien opprimé à Gaza – un crime commis au vu et au su des Arabes, des musulmans et du monde entier ».

Les forces armées yéménites exigent également la levée du blocus imposé au territoire palestinien.

Lundi soir, les forces armées yéménites avaient annoncé avoir abattu un drone américain MQ-9 au-dessus du gouvernorat de Maarib, le 16e drone abattu par le pays depuis le 7 octobre 2023.

Dimanche soir, les États-Unis ont lancé de nouvelles agressions contre le Yémen afin de contraindre ce pays à mettre fin à son appui aux Gazaouis.

Les avions de guerre américains ont effectué treize frappes aériennes intenses sur la capitale yéménite, Sanaa.

Les médias yéménites ont fait état de huit raids contre le quartier d’Al-Malikah à Sanaa et de cinq frappes contre le quartier de Sarf.

Ces raids font suite à des frappes précédentes qui ont fait un mort et douze blessés parmi les civils dans deux districts de Sanaa.

La plupart des attaques américaines visent des bâtiments civils dans la capitale yéménite.

Les Yéménites mènent des opérations contre des cibles israéliennes et américaines en soutien aux Palestiniens de Gaza depuis que le régime sioniste a lancé sa guerre dévastatrice contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, et en réponse à l’agression de la coalition américano-britannique contre leur territoire.

Ces opérations ont entraîné la fermeture du port d’Eilat, dans le sud des territoires occupés, causant ainsi d’importants revers économiques au régime de Tel-Aviv.

Les forces armées yéménites ont déclaré qu’elles ne cesseront pas leurs attaques avant l’arrêt de l’offensive terrestres et aériennes israélienne contre Gaza.

Source: Avec PressTV