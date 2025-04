La Syrie est le théâtre dans la soirée de ce mercredi de plusieurs frappes israéliennes qui ont visé plusieurs régions.

Selon les médias syriens, des raids aériens ont été déclarés dans le centre de recherche dans les résidences de Barzé à Damas, ainsi que dans l’aéroport militaire T4 dans la province de Homs et l’aéroport de Hama.

Des sites d’information syriens ont rendu compte de plus de 15 raids contre les infrastructures de ce dernier et l’auraient détruit presqu’entièrement. Il y aurait des martyrs et des blessés.

بعد بدء الجيش التركي تجهيز قاعدة عسكرية فيه

4 غارات صهيونية استهدفت محيط مطار التي فور T4 العسكري في حمص #حمص

كما استهدفت طيران العدو ب 5 غارات مطار #حماة العسكري

فهل نحن على اعتاب مواجهة تركية vs إسرائيلية على أراضي #سوريا ؟#دمشق #سوريا #اسرائيل #تركيا #Syria #Israel pic.twitter.com/rGmkTkgQoV — Hammam Fahim (@HammamFahim) April 2, 2025

Plus tard dans la soirée, des médias syriens ont rendu compte d’une incursion militaire dans le buisson Sad al-Jabaliya à l’ouest de la province de Deraa.

Accord avec la Turquie

Ces attaques interviennent après des informations rapportées par le site britannique Middle East Eye selon lesquelles des négociations étaient en cours entre Damas et Ankara concernant un accord de défense en vertu duquel la Turquie fournirait une couverture aérienne et une protection militaire au gouvernement syrien actuel, en commençant par la base T4 près de Tadmor (Palmyre). L’accord comprend également le déploiement de systèmes de défense aérienne russes, ce qui nécessite l’approbation de Moscou dans le cadre du processus de construction de la base et de son équipement temporaire avec ces systèmes.

Mettant en garde contre « une évolution inquiétante en Syrie » Le journal Israel Hayom a indiqué que « la Turquie a récemment commencé à établir une nouvelle base militaire dans l’est de la Syrie, à un endroit considéré comme l’un des points les plus stratégiques pour dominer l’espace aérien syrien ». Ce déploiement donnera à Ankara une influence aérienne étendue et une capacité accrue à imposer son contrôle sur l’espace aérien syrien, d’après le journal israélien.

Contrôle des barrages au sud

Entretemps, l’armée d’occupation israélienne poursuit ses efforts pour resserrer son emprise et étendre sa présence dans le sud de la Syrie. Elle a récemment imposé son contrôle sur la partie ouest du barrage de Mantara, dans la campagne de Quneitra. C’est l’un des plus grands barrages de la région du bassin de Yarmouk. Principal fournisseur d’eau, il est indispensable pour le secteur agricole de cette région et son influence s’étend jusqu’au gouvernorat de Deraa.

Une source locale du gouvernorat a déclaré que les forces israéliennes empêchent les familles de se rendre ou de s’approcher du barrage, après l’avoir déclaré « zone militaire interdite ». Un nouveau poste militaire, avait été récemment installé à la périphérie de la ville d’Al-Qahtaniyah dans la campagne de Quneitra.

La population vit dans une anxiété sans précédent alors que l’ennemi combine la pression sur leurs moyens de subsistance pour les forcer à accepter l’aide qu’il tente de promouvoir avec sa campagne contre leurs moyens de subsistance, qui dépendent de l’agriculture. Il avait auparavant empêché les agriculteurs d’irriguer leurs cultures dans la vallée de Yarmouk, près du village de Maariyah, à l’ouest de Deraa, et exigé le retrait de leur équipement agricole de la zone.

Source: Divers