Reuters a rapporté que « la marine américaine construit une flotte de drones pour contrer la Chine », mais a noté que « les choses ne se passaient pas bien ».

Lors d’un essai naval américain au large des côtes californiennes le mois dernier, conçu pour présenter les meilleurs bateaux-drones du Pentagone, l’un des bateaux-drones a connu une panne inattendue.

Alors que « les responsables s’efforcent de résoudre un problème logiciel, un autre bateau-drone a percuté le côté tribord d’un navire , a sauté du pont, puis est retombé à l’eau » – un incident documenté par une vidéo obtenue par Reuters ».

Deuxième incident : un bateau-drone chavire, le capitaine tombe à l’eau

Cet incident, jusqu’alors inconnu, impliquant deux bateaux-drones construits par les rivaux américains en matière de technologie de défense, Saronic et Black Sea Technologies, s’inscrit dans une série de récents revers dans les efforts du Pentagone pour construire une flotte de navires bateaux-drones, selon des dizaines de personnes au courant du programme.

Quelques semaines plus tôt, lors d’un autre essai de la Marine, le capitaine d’un navire de soutien est tombé à l’eau après qu’un autre bateau-drone de la mer Noire qu’il remorquait a brusquement accéléré, provoquant le chavirement du navire, selon quatre personnes au courant du dossier.

« Le capitaine a été secouru, mais a refusé toute assistance médicale », selon Reuters.

Selon une personne directement informée du dossier, les deux incidents résultent d’une combinaison de problèmes logiciels et d’erreurs humaines, notamment des problèmes de communication entre les systèmes embarqués et un logiciel autonome externe.

Une crise de commandement exacerbe les défis technologiques

Dans ce contexte, Reuters a expliqué que « les États-Unis visent à construire une flotte de bateaux-drones capable d’opérer en essaims et sans commandement humain, une entreprise plus ambitieuse et à un coût plus élevé – jusqu’à plusieurs millions de dollars pour un navette rapide ».

Cependant, « les récents échecs des essais mettent en évidence les défis auxquels la Marine est confrontée pour déployer ces technologies émergentes », selon Brian Clark, expert en guerre autonome au Hudson Institute. Clark a souligné que « la Marine devra adapter ses tactiques à mesure qu’elle comprendra mieux ce que les systèmes peuvent et ne peuvent pas faire ».

Cependant, les problèmes de la Marine vont au-delà de l’exploitation des bateaux-drones.

« Son unité d’acquisition de bateau-drone a également été affectée par le limogeage de son commandant en chef », et un haut responsable du Pentagone a exprimé ses inquiétudes « concernant le programme lors d’une réunion franche avec les dirigeants de la Marine le mois dernier », selon Reuters.

« Depuis le dernier incident, l’Unité d’innovation de défense (DIU) du Pentagone, qui a acquis la technologie nécessaire aux tests, a suspendu indéfiniment un contrat de près de 20 millions de dollars avec L3Harris (LHX.N), une entreprise qui fournit des logiciels autonomes utilisés pour contrôler certains navires », selon deux sources proches du dossier.

Cela survient alors que les dirigeants militaires américains ont reconnu l’impact significatif des bateaux-drones dans la guerre en Ukraine et ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de disposer d’essaims autonomes de drones aériens et maritimes pour entraver toute avancée chinoise potentielle dans le détroit de Taïwan ».

Parallèlement, Taïwan a commencé à acquérir ses propres drones navals.

