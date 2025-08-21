« Les Pays-Bas ont interdit aux entreprises militaires israéliennes de participer à leur plus grand salon militaire annuel », rapporte Globes, citant des sources israéliennes.

Selon le journal, le salon NEDS, organisé à Rotterdam et principalement axé sur le secteur maritime, a accueilli ces dernières années de grandes entreprises israéliennes telles qu’Aerospace Industries, Elbit Systems et Rafael.

Cependant, les organisateurs de l’événement ont confirmé dans un courrier récent que l’édition de cette année, prévue le 20 novembre, sera fermée à ces entreprises « pour des raisons de sécurité et d’organisation ».

Des sources israéliennes ont confirmé au journal « qu’elles ne participeraient pas, tandis que la direction du salon a refusé de répondre aux questions concernant cette décision ».

Le rapport a indiqué que « cette décision est liée à l’agression en cours contre Gaza et reflète un changement plus large de la politique néerlandaise envers Israël ».

Il convient de noter que l’interdiction néerlandaise fait suite à d’autres restrictions européennes récentes imposées aux entreprises militaires israéliennes. Plusieurs entreprises israéliennes se sont vu interdire la participation au Salon du Bourget en juin dernier.

Durcissement de la politique néerlandaise envers « Israël »

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de détérioration des relations entre les Pays-Bas et Israël. La Haye a cherché, au sein de l’Union européenne, à imposer des sanctions économiques et commerciales à Tel-Aviv, et l’Agence de sécurité nationale néerlandaise a inscrit « Israël » pour la première fois sur sa liste des menaces à la sécurité nationale néerlandaise, malgré la distance géographique.

« Israël » fait également face à de graves accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, ainsi qu’à une action en justice pour génocide.

Parallèlement, le gouvernement néerlandais a récemment annoncé une interdiction d’entrée sur le territoire néerlandais à l’encontre des ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich et a convoqué l’ambassadeur « d’Israël » à La Haye pour un blâme officiel.

Le ministre des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, a déclaré que « le gouvernement de Benjamin Netanyahou perd toute l’Europe en raison de sa politique à Gaza et en Cisjordanie ».

Source: Médias