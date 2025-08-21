De nouvelles informations financières obtenues par Reuters révèlent que « le président américain Donald Trump a acheté plus de 100 millions de dollars d’obligations depuis son entrée en fonction en janvier ».

Publiées mardi, ces informations montrent que « Trump a effectué plus de 600 achats d’instruments financiers depuis le 21 janvier, soit un jour seulement après son investiture pour un second mandat à la Maison Blanche, ce qui soulève des questions quant à un conflit d’intérêts entre ses fonctions politiques et sa fortune personnelle ».

Les investissements de Trump ont concerné « des obligations émises par de grandes sociétés financières telles que Citigroup, Morgan Stanley et Wells Fargo, des entreprises technologiques et de télécommunications telles que Meta, Qualcomm, T-Mobile et UnitedHealth Group, ainsi que d’autres entreprises et institutions des secteurs des infrastructures et de l’énergie ».

Les achats comprenent également « des titres de créance émis par des municipalités, des États, des comtés et des établissements d’enseignement américains, dans des secteurs susceptibles de bénéficier des changements politiques sous l’administration Trump ».

Selon Reuters, « Trump maintient avoir transféré le contrôle de ses entreprises à un fonds fiduciaire géré par ses enfants, sauf que le formulaire de déclaration annuelle qu’il a déposé en juin montre que ses revenus continuent de provenir de sources multiples ».

Source: Médias