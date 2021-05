Si les Saoudiens sont sérieux de ce qu’ils avaient dit aux Iraniens lors des pourparlers qui ont eu lieu à Bagdad le mois dernier, cela signifie que la région connaîtra le plus grand revirement dans la politique saoudienne depuis longtemps.

Des sources proches des pourparlers saoudo-iraniens à Bagdad ont déclaré au quotidien libanais Al-Akhbar que « la partie saoudienne avait assuré aux Iraniens que le Royaume ne voulait pas normaliser ses relations avec Israël et était disposée à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec Téhéran ».

Et de poursuivre : « Les Saoudiens ont demandé l’arrêt des tirs des missiles et des drones lancés par le mouvement de résistance yéménite Ansarullah contre des cibles saoudiennes, en riposte à l’agression et au siège imposés par l’Arabie contre leur pays. Riyad s’est dit prêt, en échange, d’accepter un rôle majeur d’Ansarullah dans le pouvoir au Yémen ».

« Mais les Iraniens ont répondu que cette question concerne Ansarullah et c’est à ses dirigeants d’y décider ».

Toujours selon ses sources, « la partie saoudienne a déclaré que Mohammad ben Salman (MBS) n’est pas un wahhabite et il ne déteste pas les chiites, comme on le croit ».

Et d’ajouter : « Les Iraniens ont compris que les Américains veulent restreindre le rôle du prince héritier saoudien MBS. Raison pour laquelle il désire résoudre, de manière bilatérale, les problèmes avec Téhéran ».

« La prochaine série des pourparlers se tiendra très bientôt, car les Saoudiens semblaient pressés de parvenir à une telle solution », a-t-on indiqué de mêmes sources.

Les principales raisons derrière l’empressement de Ryad sont, sans doute, le retour des Etats Unis aux négociations nucléaires avec l’Iran.