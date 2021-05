Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a mis en garde l’ennemi israélien durant les manoeuvres qu’il compte entreprendre la semaine prochaine « contre tout faux-mouvement , toute pensée d’agression contre le Liban , toute tentative de changer les règles d’engagement » soulignant « nous ne tolérerons aucune transgression israélienne, aucune erreur , aucun mouvement sur tout le territoire libanais, notre message est clair et l’ennemi doit le prendre au sérieux ».

Et de poursuivre : « À propos des manœuvres que l’ennemi israélien compte entreprendre dimanche prochain, et à la lumière des développements existants, nous appelons à la prudence dans la région et surtout au Liban. Nous serons d’une extrême vigilence et nous surveillerons de manière continue le rythme de ces manœuvres. »

S’exprimant à l’occasion de la journée internationale d’al-Qods , Sayyed Nasrallah a prononcé un discours retransmis en direct sur la chaine satellitaire alManar, comprenant troix axes : Le premier portant sur le peuple palestinien, le deuxième sur l’axe de la résistance et dans le troisième: le point sur l’entité sioniste au regard des derniers évènements géopolitiques sur le plan interne et régional.

Concernant la journée internationale d’al-Qods, son éminence a rappelé que » la révolution islamique en Iran s’est engagée de réanimer la cause palestinienne via la Journée internationale d’al-Qods instaurée par l’Imam Khomeini » ajoutant » cette question n’est pas de nature tactique ou politique mais il s’agit d’une question doctrinale et d’une question de droit absolu. Une question doctrinale signifie que l’homme n’abandonne pas ses principes religieux, sa foi. Contrairement à ce que certains ont fait dans l’histoire du golfe arabe et qui ont adoré leurs statues de dattes »..

PRINCIPAUX POINTS DE SON DISCOURS:

Avant de commencer mon discours, je tiens à vous rassurer et surtout à tous ceux qui étaient présents à une séance doctrinale à huit-clos que je ne suis pas atteint du corona virus . En effet, certains participants se sont inquietés sur ma santé parce que je toussais fréquemment et que je montrais des signes de fatigue.. C’est juste que j’ai une légère infection au niveau de la gorge et les médecins ont assuré que je ne présente aucun signe de contamination par le corona.

Et donc, je vous prie de ne pas vous inquiéter si au cours de mon discours je tousse un peu..

Cela dit, la journée internationale d’alQods que l’imam Khomeni (P) a instaurée, n’est pas une question politique ou militaire pure, c’est une question doctrinale, une question de droit, une question doctrinale signifie que l’homme n’abandonne pas ses principes religieux, sa foi et ses valeurs, et non comme certains l’ont fait dans histoire de la péninsule arabe, ceux-là qui ont adoré leurs statues de dattes..

Mon discours est centré autour de trois axes, avec en annexe deux points à souligner :

1-la détermination du peuple palestinien

La résolution et la ténacité du peuple palestinien sont le pilier de la cause palestinienne, de la question d’alQods. Son refus et son opposition à toute forme d’agression, de guerres, d’humiliation, son attachement à la résistance de générations en générations, contre l’occupation israélienne pour récupérer ses droits, ont fait échoué toutes les tentatives d’enterrer la cause palestinienne.

Les pays arabes qui ont abandonné la résistance palestinienne et qui ont normalisé avec l’ennemi israélien, ont essayé de justifier leur acte de trahison envers le peuple palestinien en prétendant que ce sont les palestiniens qui ont abandonné leur résistance, et donc à quoi sert d’être plus roi que le roi ?

Ce qui se passe auj. en Palestine occupée prouve le contraire et dénonce leurs allégations mensongères.. Auj. les palestiniens ont investi toutes les routes de la Palestine occupée, répondant à l’appel de l’Imam Khomeiny lancé il y a des décennies, pour célébrer la journée internationale d’alQods, sans armes, les mains nues et réaffirmer au monde tout entier que leur cause est toujours aussi vivante.

L’une des plus dangereuses évolutions dans la lutte contre l’occupation israélienne est le ralliement de la bande de Gaza, militairement, aux côtés de la Cisjordanie. Cet évènement est lourd de conséquences : il suffit de suivre les commentaires des medias et des responsables israéliens. Ils affirment que l’unité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza dans la lutte contre les forces israéliennes est très dangereux pour l’avenir d’ «Israël», sachant que les israéliens ont toujours cherché à séparer la Cisjordanie de la bande de Gaza, mais le ralliement de la bande de Gaza dans cette lutte bouscule l’équation des forces sur le terrain palestinien..

2-La ténacité de l’axe de la résistance :

A ce titre, prenons la cas de la république islamique d’Iran, il n’y a aucun doute que cet Etat est le plus puissant dans cet axe sur différents plans : démographique, militaire, géographique et tous les efforts occidentaux se résument dans un but : celui de ramener l’Iran à l’axe des usa, tous leurs efforts ont échoué..

Avec le départ de Trump, le spectre de la guerre s’est envolé car l’administration de Biden est préoccupée par d’autres questions liées à la chine et à la Russie.

L’Iran a réussi à surmonter la menace de la guerre durant la période de Trump, et même durant cette époque la république islamique d’Iran affirmait par la voix de son guide, l’ayatollah Ali Khamenei qu’il n’y aura pas de guerre.

Auj. Netanyahou ne peut plus miser sur une guerre américaine contre l’Iran et il le sait, d’où il est préoccupé par une reprise des négociations américano-iraniennes sur le dossier nucléaire iranien.

Les choix israéliens et américains concernant le dossier nucléaire iranien se sont réduits à zéro. Ni les sanctions n’ont changé l’attitude ou la position des iraniens envers leur programme nucléaire pacifique, ni la normalisation de certains pays arabes, ni l’isolation, ni l’embargo, ni les assassinats, ni les guerres.. Au contraire, les Iraniens ont doublé de ténacité, de résolution, voire d’audace via des actes et des décisions courageuses.

Et, si on suit les positions des pays arabes dans le golfe arabe récemment, on constate un retournement de situation en faveur de l’axe de la résistance. Comme par exemple les discussions saoudo- iraniennes qui ont lieu loin des médias et qui selon ce qui est rapporté reflètent une atmosphère positive.

Je tiens à rassurer certaines voix qui cherchent à semer le doute entre les membres de l’axe de la résistance envers l’Iran, que la république islamique de l’Iran n’est pas d’une nature à s’engager dans des négociations qui mettent en danger les intérêts de ses alliés ou de ses amis. Jamais, elle a avancé ses intérêts sur ceux de ses allies ou amis. Jamais, elle n’a négocié en leur nom.. Et donc, il est normal pour nous de soutenir toute négociation constructive entreprise par l’Iran.

Surtout que nous avons des années d’expérience avec ce grand frère, cet allié.. Par contre ceux qui doivent s’inquiéter, ce sont les alliés des USA, et d’ailleurs les israéliens sont très inquiets..

Allons à la Syrie qui a vaincu la guerre, elle a réussi à récupérer et à libérer la majorité de son territoire de la présence terroriste, certes il reste deux exceptions : l’est de l’Euphrate qui est devenue une question régionale et internationale, car elle est liée aux USA, de même pour le nord de la Syrie, qui est liée à la Turquie.. Mais la Syrie, peuple et armée et Etat, a surmonté la guerre avec succès.. Ce qui explique la reprise par certains pays arabes de leurs contacts avec la Syrie, notamment les discussions saoudo-syriennes et que certains tentent d’exploiter pour semer le doute parmi les forces de l’axe de la résistance, je tiens à les rassurer que ce genre de discussions est tout à fait normal et logique entre deux pays arabes et donc la syrie est sur la voie du rétablissement.

Certes la crise économique qui frappe la Syrie est une question régionale car tous les pays en souffrent.

Allons au Yémen, son peuple est rentré dans l’histoire de la lutte contre l’oppression, sa ténacité et sa résolution a affronté l’agression de la coalition saoudienne durant des années, à poursuivre sa lutte est sans précèdent.. Mais encore, malgré l’embargo, la guerre, la famine, ce peuple est resté fidèle à la cause palestinienne, il n’a pas fléchi.. Au contraire, regardez auj. comment les yéménites ont célébré la journée d’alQods, ce peuple est descendu par milliers dans les places pour réaffirmer sa foi en la cause palestinienne, ce peuple poursuit son ascension militaire de manière extraordinaire et enregistre des exploits militaires pas seulement dans la défense de son territoire mais aussi sur le sol saoudien !

Conclusion: viser ou menacer cet axe, tenter de le déstabiliser, de le détruire font partie du passé.

3- les changements régionaux et internationaux :

L’arrivée de l’administration Biden au pouvoir, l’efficacité de la présence militaire de l’axe de la résistance dans la région, la présence militaire américaine de la région remise en cause par les peuples de la région comme en Irak et qui subit un revers sans précèdent à la lumière de l’agenda de retrait des forces américaines de la région, à commencer par l’Afghanistan, l’effondrement de certaine alliances arabes au profit de nouvelles relations bilatérales comme le Qatar, l’Egypte, la Turquie etc.. tout cela a renforcé, d’une manière ou d’une autre la position de l’axe de la résistance dans la région et a servi la cause palestinienne..

4- géopolitique interne d’Israël :

«Israël » s’est édifié une tour de défense renforcée et s’est comportée durant des décennies avec arrogance et force et confiance.

Analysons cette entité, elle est auj. vaincue car elle ne cesse de subir des défaites militaires, elle doute de son avenir, elle se sent en danger malgré sa supériorité militaire incontestable sur le plan technologique..

Au niveau politique interne, elle traverse une crise sans précèdent, car elle se trouve sans cesse forcée de renouveler des élections. Le sort de cette entité est auj. lié à une personne : Netanyahu. Quatre élections ont eu lieu pour qu’il puisse rester au pouvoir afin d’éviter la justice.

Cette entité qui s’est fondée sur une idéologie, sur une foi, sur une vision stratégique est auj. sous l’emprise d’une personne. Les partis politiques israéliens se jettent les uns contre les autres des accusations et des insultes. Certains experts israéliens parlent même de guerre civile qui menace «Israël». Cela ne signifie pas qu’elle aura lieu mais le fait d’en parler est en soi un signe de défaillance dans le système d’unité de l’entité.

Autre signe de faiblesse : la question du missile, perdu dans le ciel israélien a posé de graves questions au sein de l’institut militaire, au point de s’interroger sur les véritables capacités de défense antiaérienne d’ »Israël » en cas de guerre régionale, il est clair pour « Israël » qu’il sera incapable de faire face à des milliers de missiles lancés en quelques minutes sur tout l’ensemble du territoire de l’entité sioniste.

Un autre point de faiblesse : L’incident de la bousculade au Mont Meron qui a provoqué la mort de dizaines de pèlerins israéliens a révélé que le front intérieur n’est pas prêt à affronter une guerre.

Un autre point de faiblesse : La stratégie militaire d’ « Israël » est vidée de son sens à cause de l’état de santé moral des forces terrestres israéliennes. Preuve à l’appui : en moins d’un an l’armée israélienne organise des dizaines de manœuvres , cette armée a connu durant les dernières décennies des bouleversement, des remises en question, bref tous les signes de maladies et de vieillissement dont souffre cette entité sont claires et évidents alors que dans le camps de la résistance, les jeunes de la Palestine, les jeunes de l’axe de la résistance sont de plus en plus tenaces, plus résolus, plus détermines à lutter contre l’arrogance américano-israélienne, voire plus confiants en la victoire contre l’entité sioniste.

Je ne parle pas des pays arabes qui ont normalisé car ceux-là n’om jamais participé dans cette lutte même avant, donc ils ne sont pas concernés par cette analyse.

Cette bataille est ouverte, son horizon est ouvert, la victoire est à l’horizon..

Deux points hors sujet :

1-La délimitation de nos frontières maritimes avec l’ennemi israélien :

Nous avons à plusieurs reprises exprimé notre position sur cette question mais certains persistent de s’interroger sur le silence le Hezbolah , sans doute atteint d’amnésie.

Je rappelle, pour la énième fois, qu’en l’An 2000 , nous avons évoqué la question des frontières , et nous avons souligné qu’il s’agissait d’une question souveraine , par conséquent seul l’Etat libanais est compètent de traiter une telle question voire il en porte l’entière responsabilité.

Et donc j’ai affirmé que le Hezbolah ne se mêlera point de cette question, c’est la responsabilité de l’État libanais de traiter cette question. Nous en tant que résistance nous ne déterminerons où sont les frontières, nous avons exprimés notre position sur les hameaux de chebaa, mais cette position n’est intervenue qu’après la déclaration officielle de l’État libanais qui a qualifié que ces terres sont libanaises.

De même pour les frontières libanaises maritimes : nous n’allons pas nous mêler de cette question. Et même si elle est débattue au parlement nous n’allons pas nous exprimer, nous avons nos arguments mais nous n’allons pas les révéler, car nous avons conclu qu’il n’est pas de l’intérêt du Liban d’exprimer notre position sur cette délimitation que l’état assume entièrement cette responsabilité. Le Liban n’est pas faible, et l’entité sioniste ne pourra pas imposer au Liban quoique ce soit.

2- les manœuvres israéliennes de Dimanche:

Ces manœuvres israéliennes dureront des semaines, toutes les forces israéliennes comptent y participer, et nous, dans le cadre de la crise politique israélienne, dans le cadre des négociations irano-américaines dans le cadre des changements géopolitiques régionales et internationales, j’appelle à la prudence voire à l’extrême vigilance. nous serons en plein état d’alerte, nous allons prendre des mesures de précaution loin du regard des libanais, en silence, nous allons accompagner et surveiller chaque étape de ces manœuvres et donc je mets en garde les israéliens de ne point commettre un acte sécuritaire ou militaire contre le Liban, nous ne tolèrerons pas n’importe quelle erreur de la part des israéliens même s’ils commettent un acte et prétendent que c’est par erreur il y aura des conséquences à leur aventure.

La voie de la lutte pour la libération alQods est la voie de la justice, la voie par laquelle nous allons prouver que nous sommes sur le terrain, prêts à toute éventualité.

FIN

