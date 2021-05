Le chef de la résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a déclaré dans un message, publié le mardi 11 mai, concernant les derniers développements en Palestine et les agressions israéliennes: «Nous suivons avec un grand intérêt les développements sur la scène palestinienne, suite à l’escalade de menée par l’ennemi israélien à l’encontre de la mosquée al-Aqsa et du quartier de Cheikh Jarrah. »

«Nous nous tenons, pleinement, du côté du peuple palestinien et de sa résistance. Et nous saluons la réaction du peuple palestinien et de sa vaillante résistance face aux agressions israéliennes», a ajouté M.al-Houthi.

Et de souligner : «Nous affirmons que nous maintiendrons une coordination continue avec les frères dans la résistance en Palestine et de l’axe de la résistance ».

Le numéro un d’Ansarullah a en outre appelé «le cher peuple yéménite à collecter des fonds en soutien au peuple et à la résistance palestiniens».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah