Deux événements ont marqué l’opération Épée d’al-Qods lancée par les factions de la résistance palestinienne en soutien aux Jérusalémites et à la mosquée al-Aqsa.

Alors qu’elle se poursuit pour le troisième jour consécutif, visant aussi bien les villes israéliennes dans les territoires de 1948, les plus éloignées et celles de l’enveloppe de Gaza, que des positions militaires de l’armée d’occupation israélienne, sont entrées en action pour la première fois un missile qui a été tiré contre l’aéroport israélien de Ramon, à 220 km de Gaza, au sud de la Palestine occupée et des drones kamikazes.

Leur annonce a été faite par le porte-parole des Brigades al-Qassam du Hamas, Abou Oubaïda.

Le missile qui a surpris l’armée israélienne

Selon lui, c’est un missile de type Ayyash-250 qui a été tiré en direction de l’aéroport et ce pour la première fois. Sa portée étant de 250km.

Abou Oubaïda a averti que « tous les aéroports israéliens et chaque point du nord au sud de la Palestine occupée se trouvent désormais dans la ligne de mire des missiles de la résistance ».

Il a enjoint aux compagnies aériennes de suspendre leurs vols en direction des aéroports israéliens. Son appel a été entendu par la Pologne et des compagnies américaines. Et l’aéroport a été fermé, ont indiqué les médias israéliens selon lesquels un missile s’est écrasé à proximité de la localité d’Eilot aux confins avec l’aéroport.

« Ce tir est un geste de solidarité avec la mosquée al-Aqsa et une riposte à l’assassinat de nos chefs et ingénieurs héros. Le missile est le fruit d’une partie de leurs exploits », a fait savoir Abou Oubaïda.

Il a cité le martyr Bassem Issa qui était le chef de l’unité Gaza dans les brigades al-Qassam, ainsi que l’ingénieur Joumaa al-Talhat Abou Rahmé, le docteur Jamal al-Zabdat et d’autres officiers du Hamas qui ont succombé dans un tir israélien le mercredi 12 mai contre leur position à Gaza.

« Le missile tiré vers l’aéroport de Ramon a surpris l’armée israélienne. Elle croyait que la portée de missiles entre les mains de la résistance ne dépassait pas les 160 km », a commenté le quotidien israélien Haaretz.

Le drone Chéhab, de fabrication locale

Concernant le deuxième évènement marquant, celui de l’entrée en action du drone kamikaze, Abou Oubaïda a précisé qu’il est de type Chéhab et de fabrication locale. Il a été utilisé contre une plate-forme gazière maritime israélienne au large de Gaza, toujours selon Abou Oubaïda.

En outre, les Brigades al-Qassam ont revendiqué des tirs contre les bases israéliennes Tal Nof et Nevatim, et contre des attroupements militaires à l’est de Yad Mordechaï .

Dans la soirée, ils ont indiqué avoir lancé des missiles de type Sejil sur la base aérienne de Hatzerim à partir de laquelle des avions de combat décollent pour bombarder des civils à Gaza.

De même dans l’enveloppe de Gaza, où elles ont assuré avoir frappé deux stations radars de la batterie Dôme d’acier, stationnées à l’est de Khan Younès, ainsi que la plate-forme d’une batterie dans la région de Nir Itzhak, dans le sud-est de la bande de Gaza.

Les missiles du Dôme d’acier tombent sur les colonies

A ce titre, une vidéo sur les réseaux sociaux a montré comment les missiles des batteries anti missiles Dôme d’acier, censés intercepter les missiles palestiniens tombent sur les maisons des colons israéliens.

Cette défaillance n’a pas manqué d’être tournée en dérision par les internautes selon lesquels « les missiles de la résistance ont dévoilé le mensonge du mythe des dômes d’acier ».

En outre, il est question que les batteries de l’artillerie israélienne Hawtzer stationnées à l’est de Gaza ont été visés au moyen de 12 missiles Q20.

Au sud de la bande de Gaza, un attroupement de véhicules militaires israéliens dans la région al-Falahine, à l’est de Khan Younes ont fait l’objet de tirs, selon les brigades du martyr Abou Ali Moustafa, bras armé du front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP). Un incident qui a été évoqué par les médias israéliens.

120 missiles contre les colonies de l’enveloppe de Gaza

En même temps se poursuivaient les tirs contre les colonies proches de la bande de Gaza qui ont été la cible de 120 missiles selon Al-Manar. Les médias israéliens ont fait part qu’un missile s’est abattu sur la maison d’un colon dans la colonie de Sederot.

Ils ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes craignent une infiltration vers ces colonies et ont demandé aux colons d’éteindre les caméras de surveillance car elles ont été infiltrées par le Hamas.

Par ailleurs, des dizaines de salves de missiles de type Badr ont été tirés en direction d’Ashkelon et de Sederot, ont revendiqué par les brigades al-Qods, bras armés du Jihad islamique, qui a indiqué que le bombardement de cette dernière a été fait pendant la visite du président israélien Reuven Rivlin qui est descendu dans les abris.

La faction de résistance a aussi évoqué des tirs contre la ville occupée d’Ashdod, ainsi que des obus de mortier contre le check-point israélien Eretz, et le bombardement de la ville occupée de Bir as-Sabea (Beersheba) au moyen des missiles de type Sejil.

Selon les médias israéliens, Tel Aviv a aussi été la cible de salves de tirs depuis la bande de Gaza.

La capacité d’Israël limité

Selon le Haaretz, ce sont 1600 missiles qui ont été tirés depuis le début de l’escalade militaire déclenchée le mardi 10 mai. Dont 200 sur la colonie de Gush Dan. Et plus de 70% de la population se trouve dans les abris.

Le chroniqueur de la chaine canal13 de télévision israélienne, Eitay Baron a jugé que le Hamas a réussi à perturber la vie de millions israéliens.

« La capacité d’Israël à frapper le système balistique de Gaza est très limité parce qu’il se trouve dans le sous-sol », a-t-il estimé.

110 martyrs dans la bande de Gaza, dont 27 enfants

Dans la bande de Gaza, les civils continuent de tomber en martyrs dans les raids aériens et les pilonnages de l’artillerie israéliens.

Selon al-Manar et al-Mayadeen, les avions israéliens ont intensifié ce jeudi leurs raids contre les résidences civiles et les batiments officiels.

Ils ont entre autres détruit au dessus des têtes de leurs habitants une maison dans la localité al-Boreij, au centre de la bande, une autre dans le quartier cheikh Redwan à Gaza, une troisième à Rafah au sud, une quatrième dans le quartier al-Jneinat au sud de Rafah.

Les avions israéliens ont aussi bombardé la banque de production au centre de Khan Younès, ainsi que le quartier général des forces de sécurité situé en face du camp bondé al-Saoudi, à Rafah, tous les deux au sud de la bande.

« L’occupation israélienne fait exprès de détruire les maisons sur la tête de leurs habitants, dans le grand mutisme de la Communauté internationale qui se contente de regarder les crimes contre l’humanité commis par Israël », a déploré Amjad al-Chawwa, le directeur du réseau des organisations civiles palestiniens pour al-Mayadeen Tv.

Selon un récent bilan du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, le nombre des martyrs s’élève à 103, dont 27 enfants, 8 femmes. Celui des blessés dépasse les 580.

Source: Divers