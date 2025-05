Dans son allocution marquant l’anniversaire de la Nakba, Abdel Malek al-Houthi, leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, a mis en avant le choix honorable et religieux de l’Iran qui a décidé de soutenir la cause palestinienne.

Dans son discours prononcé le 15 mai, al-Houthi a dénoncé les attaques violentes et criminelles menées par ‘Israël’ contre la bande de Gaza, affirmant que ‘ces agressions sont étroitement liées au soutien inconditionnel des États-Unis et des pays occidentaux au régime israélien ».

Il a fait état d’une situation tragique, où plus de 1 200 personnes ont été tuées ou blessées au cours d’une semaine, la majorité étant des femmes et des enfants.

« Cette action criminelle témoigne d’une brutalité inacceptable et d’un mépris total pour les vies humaines, en particulier celles des familles déplacées qui sont tombées en martyr suite aux agressions israéliennes ».

Al-Houthi a également rappelé que « le bilan des martyrs et des blessés depuis le début des récentes offensives israéliennes contre Gaza en mars s’élève à plus de 1 800 martyrs et plus de 7 700 blessés ».

« Cette tragédie en raison de l’ampleur et de la gravité des atrocités commises par l’ennemi israélien, illustre clairement un acte de meurtre de masse ».

Il a mis en garde que « la cessation des approvisionnements alimentaires destinés aux organisations humanitaires opérant à Gaza a conduit la situation à un niveau extrêmement critique et douloureux ».

Al-Houthi a également souligné que « le silence de la communauté internationale face à ces atrocités constitue une contribution directe à l’aggravation de la crise humanitaire qui touche la région ».

Il a rappelé que « l’expérience tragique de la Nakba de 1948 offre des leçons importantes, notamment le fait que la nature criminelle et expansionniste du régime sioniste demeure inchangée après 77 ans ».

Al-Houthi a décrit la Nakba comme un événement riche en enseignements, marquant un triste anniversaire de sept décennies de violences et d’injustices perpétrées sous le regard indifférent de la communauté internationale et des institutions censées protéger les droits humains.

Il a également mis en lumière le rôle des pays occidentaux, qui soutiennent sans réserve le régime d’occupation, affirmant que « cette action expose l’hypocrisie des discours occidentaux sur les droits de l’homme ».

En outre, le leader d’Ansarullah a exprimé sa déception face à l’inaction des pays arabes, soulignant que « leur approche envers la Palestine n’a pas réussi à établir une stratégie concrète et efficace pour soutenir cette cause sacrée ».

Et de renchérir : « la normalisation des relations avec Israël représente un abandon des principes fondamentaux de solidarité et de soutien à la cause palestinienne ».

Al-Houthi a salué les efforts de la République islamique d’Iran, affirmant « qu’elle a rempli son devoir islamique en soutenant le peuple palestinien et en reconnaissant l’importance de la question palestinienne ».