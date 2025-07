Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a exprimé son scepticisme quant à un retour rapide à la table des négociations.

« Je ne pense pas que les négociations reprendront aussi rapidement », a déclaré Abbas Araghchi à CBS News lors de sa première interview avec un média américain depuis le début de l’agression israélo-US contre l’Iran, le 13 juin 2025.

« Avant de décider de reprendre les négociations, nous devons d’abord nous assurer que les États-Unis ne reviendront pas à une nouvelle attaque à notre encontre pendant les négociations », a déclaré M. Araghchi.

« Et je pense qu’au vu de tous ces éléments, nous avons encore besoin de temps. »

Toutefois, M. Araghchi a également insisté sur le fait que « les portes de la diplomatie ne seront jamais fermées ».

Commentant l’ampleur de l’impact des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, M.Araghchi a expliqué que « la technologie et la science de l’enrichissement ne peuvent être détruites par des bombardements », ajoutant que son pays « sera en mesure de réparer rapidement les dégâts et de rattraper le temps perdu si la volonté est présente ».

Interrogé sur l’avenir du programme nucléaire, le ministre iranien a souligné que « le programme nucléaire pacifique du pays est devenu une source de fierté et de gloire nationales, et que, par conséquent, le peuple n’abandonnera pas facilement l’enrichissement ».

En réponse aux menaces du président américain Donald Trump sur de nouvelles frappes contre l’Iran si ce dernier reprend l’enrichissement d’uranium au-delà d’un certain niveau, M.Araghchi a affirmé que « l’Iran est prêt à de nouvelles attaques ».

Et de conclure: « Nous avons démontré et prouvé durant cette guerre de douze jours que nous sommes capables de nous défendre, et nous continuerons de le faire si nous sommes soumis à une agression. »