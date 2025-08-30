De violents affrontements ont éclaté, dans la nuit de vendredi à samedi 30 août, entre des combattants des Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, et les forces d’occupation israéliennes dans le quartier de Zeitoun, à l’est de Gaza. Ces affrontements ont fait au moins un mort et 11 blessés parmi les soldats, dont quatre probablement capturés, selon les médias israéliens.

Ces mêmes sources ont indiqué que l’armée d’occupation israélienne poursuivait ses recherches intensives pour retrouver les soldats disparus.

📹 طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/Be5mEuS0ib — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 29, 2025

Des rapports ont indiqué que les combattants du Hamas ont lancé une attaque « féroce et surprenante » et ont surveillé les forces israéliennes à l’aide de lunettes de vision nocturne avant le début des affrontements.

Et d’ajouter: l’armée israélienne a alors dépêché d’importants renforts dans la zone afin d’y contrôler la situation, dans un contexte de combats décrits comme l’un des « incidents sécuritaires les plus difficiles » que l’armée israélienne a récemment connu.

Le ‘Protocole Hannibal’ activé

Les médias israéliens ont en outre rapporté que l’armée a activé le « Protocole Hannibal » afin d’éviter la capture de nouveaux soldats lors des attaques dans le quartier de Zeitoun. Les affrontements se sont poursuivis jusqu’aux premières heures de samedi, avec l’arrivée de nouveaux résistants.

Alors que l’armée d’occupation israélienne recherchait les soldats disparus sur place, les résistants ont entravé les opérations de secours en tirant des obus de mortier et des mitrailleuses sur les forces israéliennes, tout en ciblant les six hélicoptères de sauvetage israéliens.

Un grand nombre de combattants des Brigades al-Qassam ont en fait lancé une attaque féroce contre une unité israélienne dans le quartier de Zeitoun, tendant des embuscades et ciblant des positions israéliennes fortifiées.

Des cellules du Hamas émergent des décombres

Une autre position israélienne dans le quartier de Zeitoun a subi un coup dur, selon les médias israéliens, portant à quatre le nombre de positions ciblées en quelques heures par les résistants palestiniens dans cette zone.

Décrivant cette nouvelle opération de la Résistance, les médias israéliens ont rapporté que « des cellules du Hamas émergent des décombres… tendant des embuscades meurtrières, puis disparaissent des lieux ».

La censure militaire interdit la publication des informations sur les soldats disparus

A l’issue de ces affrontements, l’armée israélienne a retiré ses soldats du quartier de Zeitoun et les a renvoyés dans leurs casernes une fois l’incident terminé. Mais, la censure militaire de l’occupation a interdit la publication de toute information sur le sort des quatre soldats disparus dans le quartier de Zeitoun.

Un soldat avait auparavant déclaré avoir entendu des voix provenant des appareils de communication des soldats disparus dans la zone. « Soit il s’agissait bien d’eux ou d’une autre manœuvre du Hamas », selon les médias israéliens.

Rappelez-vous: soit la mort ou la capture

Les Brigades Ezzeddine al-Qassam ont pour leur part publié leur premier communiqué concernant les récentes opérations militaires menées dans le quartier de Zeitoun contre des soldats israéliens. Les Brigades ont publié une photo de l’opération « Déluge d’al-Aqsa » le 7 octobre 2023 sur leur compte Telegram officiel.

La photo montre la capture d’un soldat israélien par un combattant d’al-Qassam, accompagnée d’une légende en arabe et en hébreu : « Nous rappelons à ceux qui oublient : soit la mort ou la capture. »

Il convient de rappeler que cette opération intervient quelques heures après l’annonce par l’armée d’occupation du lancement d’une offensive terrestre d’envergure contre la ville de Gaza.

Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abu Obeida, avait également mis en garde contre tout plan israélien d’occupation de la bande de Gaza. « Il sera catastrophique pour la direction politique et militaire de l’occupation », en soulignant que l’armée israélienne « paiera un prix élevé en sang de ses soldats, avec une augmentation des chances de capture de davantage de soldats ».