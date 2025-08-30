Dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, l’ambassadeur du Venezuela au Liban, José Biomorgi, a déclaré que « l’annonce américaine d’une récompense financière pour toute information sur le président Nicolás Maduro constituait une incitation publique à l’assassiner ».

M. Biomorgi a expliqué que « Washington a envoyé une flotte dans les Caraïbes sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue, alors que 85 % de la drogue transite par l’océan Pacifique ».

Il a rappelé que « la DEA (Depositary Enforcement Administration) américaine est le plus grand groupe de trafiquants de drogue au monde » et qu’elle « s’occupe de surveillance, mais en réalité, elle distribue de la drogue ».

Il a souligné que « les récompenses financières annoncées par Washington contre Maduro et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense (Iván Gil Pinto et Vladimir Padrino López) constituent un acte visant à saper la stabilité et à semer la discorde interne dans le pays ».

Il a ajouté que « le Venezuela ne se soumet pas aux menaces et est préparé au pire ».

Il a expliqué : « Nous insistons sur le fait que derrière ces actions américaines se cache une volonté de fournir un exutoire à l’opposition extrémiste ».

Il a noté que « le Venezuela ne dépend pas uniquement du pétrole, mais produit 97 % de sa consommation et exporte des denrées alimentaires, ce qui lui a permis de connaître une croissance économique au fil des ans ».

Il a indiqué : « Nous sommes unis civilement et militairement avec la police et le Parti socialiste, et nous adoptons une politique unifiée pour défendre la nation ».

L’ambassadeur a expliqué que « Washington a tenté de saper l’économie vénézuélienne afin de retourner la population contre le gouvernement, mais que son pays a pris des décisions depuis 2021 qui ont contrecarré ces efforts ». Il a affirmé que « le Venezuela compte avant tout sur lui-même, malgré ses alliés solides ».

Biomorgi a souligné que « la diplomatie vénézuélienne vise la paix et ne représente une menace pour personne, mais que Washington cherche à attaquer le Venezuela et son président légitime, Maduro ».

Il a poursuivi que « le Venezuela est actuellement victime de menaces fondées sur un discours hostile, incohérent et mensonger visant à déstabiliser le pays et la région ».

Il a affirmé que « toute action de Washington est motivée par des facteurs économiques, recourant au terrorisme et au trafic de drogue pour imposer son contrôle sur les ressources ».

Il a conclu : » la souveraineté du Venezuela est non négociable. Nous sommes prêts à défendre notre territoire et notre nation contre toute menace extérieure. Nous ne sommes hostiles à personne et nous sommes ouverts au dialogue, mais nous n’acceptons pas que quiconque nous impose quoi que ce soit ».

