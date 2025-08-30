La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la Palestine, Francesca Albanese, a fermement condamné la réponse violente de la police aux manifestants pro-palestiniens à Berlin, attirant l’attention sur les leçons historiques troublantes de l’Europe.

« En tant qu’Italienne, en tant qu’Européenne, je rappelle à mes amis allemands que vous avez engendré le nazisme, tout comme nous, Italiens et Espagnols, avons engendré le fascisme. Il a déjà mené l’Europe à la ruine », a déclaré Albanese le vendredi 29 août, après des affrontements entre la police allemande et des manifestants qui protestaient contre les attaques israéliennes à Gaza et l’assassinat de journalistes palestiniens.

Des images vidéo de jeudi montrent un policier allemand frappant à plusieurs reprises une manifestante au visage, conduisant à son arrestation dans le sang et l’étourdissement. Plusieurs autres manifestants ont également été placés en garde à vue.

What in the world is this? pic.twitter.com/ANXg00oHYl — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) August 29, 2025



« Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre pays. Surveillez votre police. La situation devient incontrôlable », a tweeté Albanese.

Environ 200 partisans de la Palestine se sont rassemblés dans le quartier de Hackescher Markt à Berlin pour protester contre le génocide israélien en cours contre Gaza, condamner le meurtre de journalistes et attirer l’attention sur la grave crise alimentaire dans le territoire assiégé.

Les manifestants scandaient : « Liberté pour la Palestine ».

Dans ses déclarations, Albanese a rappelé le passé nazi de l’Allemagne et les conséquences de la violence incontrôlée de l’État.

Durant la période de persécution nazie de 1933 à 1945, environ 17 millions de personnes, soit 20 à 25 % du total des décès, ont été tuées à travers l’Europe.

Le régime fasciste de Benito Mussolini en Italie a entraîné la mort de 600 000 à près d’un million de personnes entre 1922 et 1943.

Aujourd’hui, le régime israélien est sous le feu des projecteurs pour sa guerre génocidaire contre le peuple de Gaza, avec des rapports indiquant que plus de 63 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Guerre Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

En outre, ‘Israël’ fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de son génocide en cours contre les Palestiniens de Gaza.

Source: Avec PressTV