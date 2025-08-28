Le député Mohammad Raad et chef du bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté à la Résistance, a qualifié de « péché gravissime » la décision prise par le gouvernement libanais sur le monopole des armes par l’Etat.

« Certains brandissent le slogan du monopole des armes par l’Etat, pendant que perdurent les violations de la souveraineté et la présence de l’occupation, ce qui révèle des velléités hypocrites et trompeuses qui profitent aux projets de dépendance », a-t-il déploré lors d’une cérémonie de remise des diplômes organisée dans un lycée dans la ville de Nabatiyeh, au sud du Liban.

Assurant que « la souveraineté est une condition fondamentale de tout mot d’ordre ou de toute prise de position », il a souligné que « la décision gouvernementale prise début août est un péché gravissime commis avec préméditation ».

Il a cité une parole tirée de l’épopée de Karbala et attribuée à Omar ben Saad qui dirigeait l’armée de Yazid, pour exprimer le réel objectif de cette décision : “Témoignez pour moi devant le prince que j’ai été le premier à tirer”, avait dit ben Saad en déclenchant la bataille de Achoura contre l’Imam Hussein, ses disciples et membres de sa famille.

« Cependant, ce tir ternira l’histoire de ses lanceurs et de ceux qui les applaudissent. Nous sommes certains que ce qui profite aux gens demeure sur terre, que l’écume finit par se dissiper, et que Dieu accorde un répit mais ne néglige jamais », a poursuivi Raad.

S’adressant à un parterre de dignitaires, de militants et d’étudiants qui étaient présents pendant la cérémonie, il a dit : « Vous avez affronté l’agression sioniste ; vous avez résisté, persévéré et consenti d’énormes sacrifices ; vous avez donné des martyrs et des blessés ; vous avez enseigné aux peuples du monde comment protéger leurs patries, préserver leurs droits et leurs valeurs, et atteindre le véritable sens de la vie, de la liberté, de la souveraineté et de la dignité. »

Il a ajouté : « Nous sommes fiers de ces actions nobles et nous donnerons le bel exemple de la voie de notre Prophète Mohammad (P), de sa sainte famille, des leaders sur la voie de la victoire, de l’honneur et du triomphe ici-bas et dans l’au-delà. »

Et de poursuivre : « Le sang des martyrs témoignera toujours de cette vérité : le sang du martyr Dr Ahmad Kahil à Nabatieh, du martyr Sadiq Issa Ismail, du martyr Mohammad Jaber, du martyr Ahmad Salloum et de tous nos frères martyrs qui ont choisi la voie de la résistance et consenti d’immenses sacrifices. Ils ont donné leur argent, leur sang et leur vie pour que notre pays reste libre et digne, n’acceptant ni occupation, ni tutelle, ni tyrannie, ni violation de nos droits. »

Raad a souligné que « nos régions ont été prises pour cibles, nos dirigeants ont été victimes de complots et il y a eu collusion pour affaiblir notre rôle et nous détourner de nos choix légitimes. »

Il a ajouté : « Nous voici à la veille de la commémoration de la disparition de l’imam et guide Sayyed Moussa al-Sadr et de ses deux compagnons, le 31 août prochain. Ce crime témoigne de l’ampleur du complot visant à faire taire la voix de la vérité et de la résistance. Nous approchons également de la commémoration du martyre d’un leader exceptionnel, maître de la résistance et fierté du Liban et de la nation, le secrétaire général martyr Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu lui accorde sa miséricorde), et de son assistant, le guide martyr Sayyed Hashem Safieddine, ainsi que d’un groupe de nos compagnons dirigeants et moudjahidines. Leur sang demeurera un flambeau qui guidera et illuminera le chemin de la persévérance. »

Raad a conclu : « Malgré toutes les tentatives de semer la frustration et le désespoir, nous disons à nos ennemis : Par Dieu, vous n’effacerez point notre mémoire, ni n’abolirez jamais notre révélation. Votre opinion ne sera que poussière, et votre unisson tardera pas à être dispersé. Nous resterons vos ennemis jusqu’au jour où Dieu jugera entre vous et nous. Il est le meilleur des Juges. »

Source: Al-Manar