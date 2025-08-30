L’armée d’occupation israélienne a annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux captifs retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas dans l’enveloppe de Gaza en octobre 2023.

Dans son communiqué, elle a identifié un seul corps, celui d’Ilan Weiss 55 ans, membre de l’unité d’intervention du kibboutz Beeri. Il avait été tué le 7 octobre 2023 lors de l’opération du Hamas et son corps emmené dans la bande de Gaza. Sa mort a été officialisée début 2024 par son kibboutz.

Sa femme et une de ses filles, qui avaient été capturées à leur domicile, ont été libérées lors de la première trêve en novembre 2023.

L’identité du second captif dont les restes ont été récupérés n’a pas encore été révélée.

L’armée d’occupation a indiqué que cette mission complexe de récupération à Gaza avait été menée par les forces du Commandement du Sud grâce aux renseignements fournis par le Directorat des Renseignements militaires, le Shin Bet et le Forum des familles des otages et disparus.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses condoléances aux familles des deux otages affirmant que « la campagne pour ramener tous les otages se poursuit ».

Sur les 251 personnes qui ont été capturées ce jour-là, 47 restent désormais retenues dans la bande de Gaza dont une vingtaine présumés vivants.

Le 22 juin, Israël avait annoncé la récupération des corps de trois détenus dans la bande de Gaza lors d’une opération conjointe menée par le service de sécurité intérieure Shin Bet et l’armée.

Les captifs dans les zones de combat

Commentant cette évènement, le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam du Hamas Abou Ubaida a déclaré : « Le criminel de guerre Netanyahu et ses ministres nazis ont délibérément décidé de réduire de moitié le nombre de captifs ennemis vivants et de faire disparaître définitivement la plupart des corps de leurs prisonniers morts », a-t-il souligné, estimant que l’armée d’occupation et son gouvernement terroriste en porteront l’entière responsabilité.

Il a ajouté que « la résistance ne ménagera aucun effort pour préserver autant que possible les captifs ennemis », expliquant « qu’ils seraient aux côtés des moudjahidines sur les zones de combat et d’affrontement, dans les mêmes conditions de vie et de risque ».

Il a conclu en soulignant que « les Brigades al-Qassam divulgueront le nom, la photo et la preuve du décès de chaque captif tué par l’agression, afin que l’occupation et son public prennent conscience de l’ampleur de l’échec dans lequel leurs dirigeants politiques et militaires les entraînent. »

A cet égard, un sondage publié vendredi par le journal hébreu Maariv a révélé que près de la moitié des Israéliens estiment que le gouvernement de Netanyahu ignore la volonté du peuple et ne se soucie pas du sort des captifs détenus dans la bande de Gaza.

« Netanyahu ne se soucie pas des otages »

Selon ce sondage, 49 % des personnes interrogées ont déclaré que le gouvernement Netanyahu « ne se soucie pas du sort des otages», tandis que 45 % ont indiqué que les manifestations populaires qui se déroulent dans les rues de Tel-Aviv et d’autres villes « nuisent aux efforts visant à les rapatrier ». 23 % ont estimé qu’elles avaient été utiles, 23 % ont déclaré qu’elles n’avaient eu aucun effet et 9 % ont refusé de répondre.

Ben Gvir, un handicapé

Des manifestations sont organisées chaque semaine à Tel Aviv et ailleurs pour réclamer un accord de cessez-le-feu en vue de libérer ces captifs et la fin de la guerre. Sans obtenir gain de cause.

« Nous n’avons pas vu des centaines de milliers, ni même des dizaines de milliers, il n’y en avait que quelques milliers, dont plusieurs centaines d’anarchistes », a estimé le ministre israélien Itamar Ben-Gvir en décrivant ces manifestations.

Le père du captif israélien à Gaza, Eitan Horn, a riposté à ses propos : « Je compatis avec les personnes handicapées. Il est handicapé. Il n’a ni cœur ni esprit. Il se vante d’avoir mis fin aux accords d’échange de prisonniers. »

